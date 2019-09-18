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空服員工會控罷工後遭秋後算帳　長榮批：試圖以政治力影響裁決

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▲▼桃園市空服員職業工會記者會。（圖／記者賴文萱攝）

▲桃園市空服員職業工會上午召開記者會，控訴長榮航空持續對工會成員司法追殺、秋後算帳。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／台北報導

桃園市空服員職業工會上午召開記者會，控訴長榮航空持續對工會成員司法追殺、秋後算帳，要求交通部及勞動部應介入處理。對此，長榮航空批評桃空職工指控不實，還找立法委員開記者會，試圖用政治力影響正在進行的司法及勞裁案件，無法接受工會再次無限上綱要求公司放棄應有的法律權利。

桃空職工秘書長鄭雅菱指出，罷工結束後的兩個月內，長榮航空持續對工會成員司法追殺，各種針對罷工空服員秋後算帳的行徑。其中，長榮航空向工會理事長、長榮空服員幹部、會務人員共12人，提告非法罷工應負民事賠償責任，並向其求償一天1700萬高額賠償金。即便勞動部長許銘春已在5月27日、6月22日均表示罷工合法，長榮航空至今不願撤告。

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▲▼桃園市空服員職業工會記者會。（圖／記者賴文萱攝）

▲桃空職工控訴，長榮航空向工會理事長、長榮空服員幹部、會務人員共12人司法追殺。（圖／記者賴文萱攝）

另外，工會也控訴，長榮航空在罷工前發佈公告，針對參與罷工空服員取消三年員工機票，但勞動部已對外表示此舉有違反工會法之虞。在罷工協議中，長榮航空也約定會採漸進式方向恢復，並在2個月內協商完成，然至今工會與長榮航空歷經四次協商，長榮航空仍堅持長達3年的差別待遇方案。

工會表示，整個空服部門因此人心惶惶，甚至航班還出現嚴重缺員，有造成過勞、影響飛安之疑慮，相關主管機關交通部與勞動部應該立即介入處理。

對此，長榮航空發出新聞稿回應，桃空職工再次以不實指控，抹黑長榮航空打壓勞權，不顧飛安，並找立法委員聯合召開記者會，試圖利用政治力影響目前正在進行的司法及勞裁案件，對此深表遺憾。

▲▼長榮航空赴越南新選擇，12月21日起每日一班以A321-200機型飛航台北-峴港航線。（圖／長榮航空提供）

▲長榮航空強調，進行司法程序是公司權利，工會不應無限上綱並將之扭曲為「對工會成員司法追殺」。（圖／長榮航空提供）

長榮航空回應桃空職工立法院記者會全文如下：

一、進行司法程序為公司權利 工會不應無限上綱

今年6月20日桃空職工以增設勞工董事等訴求發起突襲式罷工，造成長榮航空重大損失，也嚴重影響公司聲譽。根據國內現行法規，董事的選任是股東會權限，非公司管理階層與工會得逕行協商並同意之事項，但桃空職工卻以此當作罷工訴求之一，進而發動罷工，明顯有違法罷工之虞。因此長榮航空在罷工的第二天即委由律師向台北地方法院遞狀，對桃空職工及其會務人員、幹部等十餘人提告主張因其違法行使罷工權，故應賠償公司所遭受之相關損失，公司並未向任何單純參與罷工的基層會員提告。

長榮航空表示，公司與桃空職工於結束罷工談判會議中，桃空職工就曾要求公司撤回訴訟，作為結束罷工條件，但公司當時即明確表示為了維護十三萬名股東及員工之權益，無法同意桃空職工的訴求。此時，桃空職工再次無限上綱要求公司放棄應有的法律權利，並將之扭曲為「對工會成員司法追殺」，公司無法接受。

二、空服員派遣符合規範 絕不會影響飛安

飛航安全是長榮航空的DNA，因此公司絕不會讓任何可能影響飛安的狀況發生，近來在國定假日或連續假期，即使公司已經加強執勤及待命人力，然因部分空服員申請臨時性差假，造成特定日期集中缺勤、導致部份航班預排人力不足之現象，長榮航空除盡力由待命人力補足外，為體恤協助調度的空服員，也發放「缺員津貼」給出勤的空服員作為補償。但長榮航空要強調的是，各航班之空服員人數絕對符合民航局核准之派遣要求，並無影響飛安之疑慮，桃空職工所言絕非事實。

長榮航空在罷工事件結束後，一直持續盡力彌平員工間的裂痕，也建立空服員與高級主管面對面會談等溝通管道，從來沒有歧視罷工組員之情事，但桃空職工卻一再誣指長榮航空對罷工組員「秋後算帳」，誤導社會大眾，製造事端，挑起勞資間的對立。

尤其，桃空職工針對公司於今年5月8日所公布的罷工期間獎勵出勤方案向勞裁會提出的勞裁案，目前尚在行政裁決的過程中，我們認為，在裁決結果尚未出爐前，雙方皆不應以任何形式影響行政機關做出裁決的中立性，但桃空職工卻高調聯合立委召開記者會攻擊0508獎勵出勤公告的正當性，企圖透過政治力施壓來影響裁決結果，實令人感到遺憾。

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