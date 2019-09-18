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蔡沁瑜曝郭台銘的下一步　下週啟動全台感恩之旅

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▲▼郭台銘青溪教育研究院菁英班演講。（圖／記者李毓康攝）

▲郭台銘。（資料照／記者李毓康攝）

記者楊蕓／台北報導

鴻海集團創辦人郭台銘宣布不參選總統後，外界關注他的下一步，永齡基金會副執行長蔡沁瑜18日受訪時宣布，下週開始郭台銘將進行全台感恩之旅，北中南東預計共舉辦六到八場，希望能親自感謝支持者。

蔡沁瑜指出，郭台銘接下來想做三件事，第一是下週開始將進行全台感恩之旅，北中南東預計共舉辦六到八場，希望能親自感謝支持者；第二是成立智庫，提供未來政策上的研究；第三則是成立學校，概念類似日本的松下政經塾，盼能繼續培養優秀人才，幫國家社會服務，達到郭台銘一直以來「政治為經濟服務」的理念。

對於全台感恩之旅是否為了揮軍國會儲備能量，蔡沁瑜則強調，很多支持者一路走來始終相挺，從初選到現在，大家情緒一直都蠻激動的，原本初選結束後說要辦粉絲見面會，但時間一直喬不攏，因此現在希望能全台走一遍，親自感謝粉絲的支持。

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