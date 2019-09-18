沒獎金又實名制！檢舉違規量不減反增　達人曝背後心酸：曾重傷住院一個月

▲民眾檢舉交通違規。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖、徐愷昕／高雄報導

檢舉交通違規年初起改採「實名制」，常見的交通違規前三名「闖紅燈、違停或不依道路標線行駛」也已取消獎金，但有趣的是民眾檢舉熱情不減反增，據高雄市政府警察局交通警察大隊統計，光是截至今年8月的交通違規檢舉總件數就較同期增加了近3萬件。

高雄市政府警察局交通警察大隊統計，今年1至8月民眾檢舉各類交通違規總件數為23萬2,338件，較去年同期增加了2萬7,916件。經分析民眾檢舉各類違規前3名分別是「違規停車」，佔檢舉總件數56.3％最多；「闖紅燈」，佔檢舉總件數7.6％次之；「變換車道未打方向燈」，佔檢舉總件數7.2％名列第三。

▲民眾檢舉交通違規。（圖／記者吳奕靖翻攝）

除了「併排停車」造成道路使用空間縮減、增加其他車輛駕駛人或行人為閃避、繞越該違規車輛所衍生的危險外，「闖紅燈」、「變換車道未打方向燈」也經常造成交通事故發生。

據一名檢舉達人表示，檢舉沒實質利益卻仍想檢舉是因，曾於十字路口因對方闖紅燈，造成重傷住院一個月及在家休養五個月，那段期間無論是身體的傷害或是心理的折磨，對於當事人來說都是精神上的耗損，因此，縱使檢舉沒獎金，為了讓違規者收罰單記取教訓，減少類似案件車禍的發生，還是經常會以行車紀錄器檢舉闖紅燈。

雖然今年初起檢舉已改採「實名制」檢舉，但卻不影響民眾的熱心、正義感及對改善交通秩序的期待。警方呼籲民眾務必遵守交通規則，千萬別貪圖一時方便，違規停車或闖紅燈，不僅讓自己的荷包失血外，更危及其他用路人安全，得不償失。

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