綠黨民調／郭台銘不選總統後…蔡英文49.1%碾壓韓國瑜16個百分點

▲韓國瑜、蔡英文。（合成圖／攝影中心攝）



記者呂欣玫／綜合報導

鴻海創辦人郭台銘不參選2020總統，被視為藍軍大團結，至17日總統連署登記截止前，台北市長柯文哲也並未領表登記，2020總統大選將可能回歸藍綠對決。不過，根據綠黨17日做出的民調顯示，即使郭台銘退選，總統蔡英文依然以49.1%的高支持度，大幅領先國民黨總統參選人韓國瑜16.9個百分點。

據綠黨最新民調指出，若2020總統大選回歸藍綠對決，蔡英文將以49.1%的支持度勝出，韓國瑜僅拿下32.2%，兩人相距16.9個百分點；至於民眾認為誰會當選？民調顯示，有60.1%的民眾看好蔡英文，29.7%的民眾看好韓國瑜。

對於民眾是否認為韓國瑜有能力做好台灣總統，綠黨民調指出，有33.5%的民眾認為韓國瑜有能力，其中，「非常有能力」佔13.9%、「有點能力」佔19.6%；認為韓國瑜沒有能力的民眾則有57.2%，包括「不太有能力」27.2%、「完全沒能力」30.1%。

至於民眾對於韓國瑜參選總統以來的表現滿意度，綠黨民調顯示，滿意的民眾有32.4%，其中，「非常滿意」佔13.1%、「有點滿意」佔19.3%；不滿意的民眾則有59.8%，包括「不太滿意」23.5%、「非常不滿意」36.3%。

另外，2020立委選舉，柯文哲籌組的台灣民眾黨希望成為國會第三勢力，據綠黨民調顯示，民眾黨有8.6%的支持度，與時代力量的8.4%不分上下，而民進黨則有25.1%支持，國民黨則是33.1%。

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