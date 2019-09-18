交大高材生139線遭撞死　肇逃男未道歉...父轟：太冷血！

▲交大倪生被撞身亡。（圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

去年7月間交通大學倪姓高材生與父親騎腳踏車行經139線大彰路時，倪生不幸遭郭男開車撞飛30公尺死亡，法院判郭男民事賠償倪生父母2000餘萬元，倪父電話受訪時痛批肇事的郭男至今從未道歉，更無誠意賠償，甚至在法庭上瞪視他們兩老，實在太冷血了。

▲肇逃的郭男。（圖／ETtoday資料照）

地院判決書指出，倪父於事發當日與倪生一起騎車運動，見孩子在自己面前遭此橫禍，郭男竟未救護，反駕車逃逸，倪父心中實憤恨難平，且郭男未表達絲毫歉意，更令倪父無法接受，向郭男求償精神慰撫金1,000萬元，喪葬費用216,395元，與扶養費用1,272,303元，地院判須賠償倪父1千零48萬8698元、倪母1千零44萬7037元。

▲倪父手拿兒子的學位證書。（圖／ETtoday資料照）

郭男不僅如此，還向法官辯稱自己為小學畢業，之前月收入僅2萬餘元，目前遭收押中而無工作收入，僅仰賴每月1萬7000餘元的勞退金，名下亦無不動產，存款共計約50餘萬元（遭假扣押中），家中尚有4個小孩，故原告等各請求精神慰撫金1000萬元，實屬過高，還衡情希望法官酌減為80萬元。

▲肇逃的郭男遺留車牌。（圖／ETtoday資料照）

倪生被撞身亡，事情發生至今已經1年多，如今兒子不在身邊，倪父每天只能看著照片跟他說說話，眼淚不斷的往肚裡吞，也不再騎乘腳踏車上139線，深怕觸景傷情，而肇事逃逸的郭男，至今都沒有對倪家雙親說過一句道歉的話，倪父說司法單位不應讓他假釋，應該把他抓去關。

▲車友到交大倪生被撞身亡的地點致哀。（圖／ETtoday資料照）

彰化縣八卦山139縣道大彰路沿線是有名的綠色隧道，沿途風景宜人，是許多車友選擇騎經的好路段，但相對而言，車輛行經此處，車速過快，險象環生，車友們騎車經常得環顧四周，以免遭遇不測，除了交大倪姓高材生被撞身亡、18歲吳姓男子摔車撞傷，10月1名鄭姓男大生騎機車經過該路段時還連人帶車衝入山谷死亡，彰化警方也表示139線限速50公里，同時呼籲行經該處務必減速慢行。

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