嫌教練車太慢　他「閃大燈、持甩棍」嗆聲：義消都流氓

▲台中胡姓駕訓班教練帶著學員路邊停車，卻遭後方駕駛「持棍叫囂」。（圖／翻攝自Google maps）

記者陳玉／台中報導

台中某駕訓班胡姓教練9日早上與學員進行道路駕駛，行經北屯區太原路三段時，後方車輛的王姓駕駛疑似不滿學員車速過慢，先是閃大燈、開啟擴音器設備叫囂，胡要學員將車停靠路邊後，王下車大聲咆哮，並手持甩棍自稱是義消，嗆聲說「義消都是流氓」，直到王友人上前勸阻才離去；警方表示，胡已對王提告恐嚇，以車追人後已循線找到王，但王尚未到案說明，後續將依法送辦。

據悉，胡姓駕訓班教練9日帶著學員進行道路駕駛，行經太原路三段、祥順路口時，胡要指導學員路邊停車，但因路旁有施工工程，無法將教練車順利停靠路邊，造成後方車輛堵塞，未料王姓駕駛不甘等候，先是閃大燈、並開啟擴音器嗆聲「會不會開車？打方向燈也不靠邊」。

胡要學員在車上等，自己下車向王解釋情況，但王處於盛怒，聽到胡要找警察協助處理時，還從車上拿出甩棍示威，再度嗆說「我是義消、義消都流氓」等語，直到王同車友人看不下去，上前制止，王才開車離去。

對此，第五警分局東山所長詹典儒證實此事，並表示胡10日已到所製作筆錄，並對王提告，但目前王尚未到案，後續將依法送辦，針對教練車臨停而阻礙交通可依《道交條例》開罰300元至600元，另王持甩棍部分，可依社維法管制器械裁處，另王稱自己是義消，這還需待他到案後才能釐清。

《ETtoday新聞雲》記者也致電到該駕訓班，想詢問胡姓教練回應，但服務人員僅說「知道有此事，但現在公司都在忙，不方便回應」，就掛斷電話。