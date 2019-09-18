老司機障礙又一樁！高雄繼楠梓百慕達後... 「代天府」讓人走不知路　

▲老婦人跟計程車司機說要去「楠梓代天府」，結果司機找不到，最後求助警察 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市一名小黃計程車司機就在瑞豐夜市載到一名老婦人，這名老婦人表示自己要前往楠梓區的一間「代天府」附近，但是到了現場之後，卻還是找不到回家的路，小黃司機搞不清楚原因，只好向警方求助，這才發現老婦人說的是「車頭寮」代天府，而不是原先送到的「楠梓西巷」代天府。

就在14日下午三點多左右，一部計程車就停在楠梓派出所門口，司機進到派出所來求幫忙，司機說自己車上有位老婦人，從左營區瑞豐夜市上車後說要返回楠梓區住家，卻無法說出切確位置，只有說是在楠梓代天府附近，但是司機抵達之後，老婦人說認不出附近的路，這下司機想不出辦法，這才求助警察。

警方透過網路搜尋後發現，楠梓地區光是以「代天府」為廟名，至少就有五座，像是「楠梓代天府」、「中埔代天府」、「車頭寮代天府」、「右昌代天府」、「援中港代天府」，而司機把老婦人載到的地方是在「楠梓西巷代天府」，但是老婦人的家應該是距離派出所約2公里外的「車頭寮代天府」。

▲老婦人跟計程車司機說要去「楠梓代天府」，結果司機找不到，最後求助警察 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

最後警方乾脆好人做到底，也不再麻煩小黃司機，就請老婦人搭乘警車，員警將她送回家，老婦回家之後，在門口道謝，感謝警方的熱心協助。

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