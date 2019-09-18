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銀行帳戶賣詐諞集團賺8萬　貨車司機結局慘倒賠750萬

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▲▼提款機,ATM,提錢,取款,詐騙,薪水,理財,借錢,收入,支出,月光族,銀行,帳戶。（圖／記者周宸亘攝）

▲廖男將自己的銀行帳戶以8萬元賣給詐騙集團。（示意圖／ETtoday資料照）

記者黃翊婷／綜合報導

廖姓貨車司機2016年間前往香港，並在當地的恒生銀行開設帳戶，隨後以8萬元新台幣的價碼賣給詐騙集團當人頭帳戶，後來居住在台灣的陳姓男子受騙損失750萬元，他也連帶挨告，最後被台中高分院法官判處應賠償陳男750萬元，相當於是他拿到的報酬93倍之多。

陳男在判決書中主張，廖男2016年9月9日前往香港，並申辦香港恒生銀行的帳戶，接著把金融卡及密碼交給詐騙集團成員，當作人頭帳戶使用，從中獲取8萬元的報酬；後來他接到詐騙集團成員撥打的電話，誤信自己的帳戶資料遭洗錢中心盜用，擔心會涉及刑責，於是分成兩天各匯款250萬、500萬元到指定的帳戶，沒想到辛苦存下來的錢就這樣被領光，這才氣得決定提告求償。

▲▼示意圖,滑手機,手機,手（圖／123RF）

▲陳男接到詐騙電話，誤信自己的帳戶資料遭洗錢中心盜用，沒想到卻因此損失750萬元的存款。（示意圖／123RF）

對於陳男的指控，廖男坦言，自己的確有把銀行帳戶賣給詐騙集團，也已經知錯，刑事方面已被依幫助詐欺取財罪判處6月有期徒刑。民事方面，台中高分院法官認為，廖男自白犯罪明確，審核出入境資料，以及香港警務處商業罪案調查科回函的金融帳戶明細，都足以證明他的自白真實性。

法官表示，陳男因為誤信詐騙集團而損失750萬元，與廖男將帳戶交給詐騙集團使用有關，的確侵害到陳男的權益，最後判他應賠償受害者損失的750萬元，全案仍可上訴。

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