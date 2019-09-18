影／無照男闖紅燈「鑽進貨櫃車底」　雙腿骨折痛苦哀號

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗市1名潘姓男子（48歲），駕駛自小客車行經經國路與新東街口時，疑似搶快而闖紅燈，直接衝撞正要左轉由許姓男子（31歲）所駕駛的貨櫃車，小客車當場頭頭全毀，潘男還一度被夾在車內，雙腿有骨折現象，所幸送醫救治後無生命危險；警方初步調查雙方無酒駕，但潘男卻是無照駕駛。

▲潘姓男子因闖紅燈衝撞貨櫃車，導致雙腿骨折，送醫時哀號聲不斷。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲路口監視器清楚顯示，小客車闖紅燈而攔腰撞上前方貨櫃車。（圖／記者黃孟珍翻攝）

苗栗縣消防局表示，17日晚間11時57分接獲民眾報案，說在經國路與新東街口有交通事故，救護人員抵達現場時發現，白色自小客車上有男子受困，因衝撞力道大，潘男雙腿被凹陷車頭夾住造成骨折現象，臉部也有明顯撕裂傷，救援人員合力將潘男拉出，潘男也因為疼痛而哀號不已，所幸沒有生命危險；至於貨櫃車駕駛則毫髮未傷。

▲救援人員將潘男抬出時，因為疼痛而嚎聲不斷。（圖／記者黃孟珍翻攝）

警方表示，現場監視器畫面顯示，潘男行經經國路時，因前方號誌已變為紅燈，小客車疑似搶快而闖紅燈，正好對向貨櫃車左轉燈亮而起步，潘男就因此煞車不及攔腰撞上貨櫃車，導致貨櫃車油箱外殼破損；初步調查，小客車明顯違規，潘男還是無照駕駛，經施以酒測後發現雙方酒測值為零，至於詳細責任歸屬，還待警方釐清中。