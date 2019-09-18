瘦4公斤！陳其邁笑喊基隆太好吃：林右昌心機重...下次邀請他來高雄吃

記者蔣婕妤／台北報導

行政院副院長陳其邁17日出席立法院「雞籠城隍文化季古早味小吃美食節」。被網友暱稱是「腹院長」，他一現身就開吃，每一攤美食都不願放過，最後更忍不住哀號，「晚上要運動了...太好吃了！」最後趁著深夜跑步彌補。陳其邁18日受訪時透露自己受了4公斤，笑喊基隆市長林右昌「心機重」，下次要請他到高雄吃美食。

基隆市長林右昌日前被翻出舊照，當時濃眉大眼的他，激似日本男星三浦春馬，引發網友轟動，而他日前也發下豪語，要花3個月減10公斤。不只林右昌，桃園市長鄭文燦也被點名，意外掀起政壇的減肥潮。

有著暖男稱號、外型讓地方媽媽瘋狂的陳其邁，其實也因為微微凸起的小腹被網友暱稱是「腹院長」。陳其邁減肥超努力，不過17日在立法院出席小吃美食節，面對滿滿的基隆小吃，似乎中了「基隆三浦春馬」的誘惑，減肥大作戰暫時破功。他一現身就接過主辦單位送上的傳統糕點，從致詞到拍照嘴吧都沒停過，隨後逛小吃攤，滷肉飯、大腸圈、燒賣、糕點等美食沒有一項放過，化身美食大使，小吃通通大口往嘴裡塞。

▲陳其邁出席2019國際半導體展開幕典禮。（圖／記者徐斌慎攝）

陳其邁18日受訪時透露，最近減肥成效不錯，努力跑步瘦了3、4公斤。談到昨天吃飽飽經驗，他笑答，「一站到底的就是都要吃啊，不吃對人家不好意思，多吃一點，忠孝東路走9遍，希望維持健康體格，要選舉了。」

跑行程吃太多，陳其邁笑稱一定要特別運動，「不然一下就破功了，右昌市長心機很重，邀請我去參加，下次我要邀請他去高雄，高雄東西也很好吃。」

▼陳其邁大口品嘗基隆美食。（圖／記者蔣婕妤攝）

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