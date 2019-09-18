力拼超越新加坡機場！　交通部政次：年底提出交通科技白皮書

▲「智慧海空港-領航新未來」論壇。（圖／交通部提供）

記者胡順惠／台北報導

交通部積極投入智慧交通運輸應用，由部長林佳龍帶領成立「交通科技產業會報」，今（18）日舉辦第七場論壇活動，跨部會邀請產、官、學、研專家學者共同交流討論。交通部次長黃玉霖表示，預計在年底召開第一屆全國交通會議，將海、空相關業務做出整合，提出交通科技白皮書，做為中長期施政藍圖。

交通部長林佳龍原本預計出席論壇活動，18日晚間改至南投集集參加彩繪列車開幕典禮，由次長黃玉霖代為出席。黃玉霖說，重新定位桃園、台中、高雄國際機場，台中、高雄機場為印泰區域型國際機場，提出2030、2035年計畫，預估台中機場2030年每年旅運量能達1000萬人次；高雄機場則會蓋新的T3，整合原本的T1、T2大幅度擴大通關，一年可達1650萬人次，再採取客貨分流後，每年則可達2000萬人次。

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▲交通部次長黃玉霖（中）出席「智慧海空港-領航新未來」論壇。（圖／記者胡順惠攝，下同）

黃玉霖表示，海港則有3個核心業務，台北港、台中港都有新的填海造陸的計畫，經過半年的努力發現不需要50年，因應世界經濟潮流不斷變化，應該掌握近20至30年的發展趨勢，台北港填海造陸超過600公頃，除了綠能100公頃，也要完成130公頃做為自由貿易港的區域；台中港創造風能專區，配合能源局規劃；基隆也有外港計畫，目前已全面啟動，代林部長宣佈正式啟動智慧港群整體計畫。

黃玉霖分享，進到新加坡國際機場，就能看到服務櫃台前面排排站許多機器人，旅客能透過機器人完成通關、行李集送等相關業務，未來台灣的桃園、台中、高雄國際機場，不論在技術及位階都不會輸給新加坡機場，除了前端旅客服務以外，後台也要建置許多安全措施，利用人工智慧結合系統科技才能達成，將逐漸在國際港口一一實現。

▲桃園機場展示最新互動版APP，可提供AR實景導航功能，最快年底上線。

「智慧海空港-領航新未來」論壇於交通部集思會議中心舉辦，由交通部航政司、桃園機場公司、台灣港務公司共同主辦，交通部黃政務次長玉霖致詞，台灣港群及機場國門努力運用智慧力提升交通運輸品質，提供全球旅客有感服務，提升國家門戶發展競爭力。

論壇中展現多項應用體驗，像是人臉辨識系統，日後旅客出國在機場只要透過人臉辨識技術，搭配電子登機證就可快速通過安全檢查，也可在免稅商店刷臉購物，及刷臉快速登機。另外，桃園機場也展示最新互動版APP，可提供AR實景導航功能，最快可於今年底供旅客下載。「高雄港智慧環境網」則可透過系統互動操作，體驗港區3D仿真實境，即時瀏覽高雄港區環境資訊及港區動態。

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