不只呂秀蓮...法師、槍擊要犯都要選總統！陳其邁對蔡英文有信心

記者蔣婕妤／台北報導

2020總統大選超熱鬧，原被外界認定會展開連署活動的鴻海集團創辦人郭台銘最後沒登記，反倒是前副總統呂秀蓮要代表獨派政黨喜樂島參選，另外還有「法師參選人」和「槍擊要犯參選人」。對此，行政院副院長陳其邁18日受訪時表示，參選是大家的權利，民進黨就是按照既有節奏向前衝。

根據中選會12日發布的總統選舉公告，13至17日開始受理申請為總統、副總統選舉被連署人；而從13日至17日下午17時30分申請登記時間截止，總共有50人前來領表，但僅只有8組人馬申請登記。

申請登記的8組人馬，第一組是黃多玉（釋悟善禪師）和張幼薇，黃多玉是悟善文化基金會創辦人，佛教法名釋悟善禪師，來自韓國的華僑，自稱「史上第一個出家人登記選總統」，其相關事蹟包含12年內自掏腰包捐款超過1億元、在國道上不顧危險只為救一隻雞。他的競選理念為希望延續兩岸和平、維護中華文化、再創台灣經濟奇蹟，他稱厭惡藍綠惡鬥，希望作為一個真正的政治素人，以6字新法「買空、移空、整空」來拚經濟。

第二組是藍信祺、胡宗偉，藍信祺於2019年1月、3月在臉書寫道要公開處決民進黨、國民黨的人，還指名道姓罵總統蔡英文是畜生。藍信祺也是前10大槍擊要犯，17歲時曾犯下「虎山雙屍命案」遭判刑19年，出獄後於2011、2015年以「世界台灣皇帝」身分，兩度宣布參選總統。

呂秀蓮則在17日上午前往中選會，以籃子裝取百元鈔票，繳納100萬新台幣的保證金，一綑綑的百元現鈔讓中選會人員花了不少時間點鈔。呂秀蓮指出，看到國內藍綠惡鬥、貧富懸殊，年輕人無助而且無望，特別是大陸虎視眈眈，擔心台灣會不會像鐵達尼號撞上冰山。「謝謝喜樂島，好久的耐性說服我，還有很多我們會並肩作戰的政黨代表，接下來要來發表這次參選宣言，就知道多有信心。」

針對是否擔心呂秀蓮參選造成綠營分裂、影響選情，陳其邁18日受訪時表示，呂秀蓮代表喜樂島參選，選舉每個人都有權利參選，就是溫仲，相信會是一場君子之爭，參選人提出不同政見主張，由人民做最後決定，相信蔡總統帶領的改革路線，這幾年推出重大改革，再加上對主權的維護，會獲得多數人肯定。

陳其邁強調，選舉評論由黨部處理，民進黨執政這幾年推出許多重大政策，像是長照、托育、整體經濟發展等，全都很努力，距離選舉還有一段時間，選舉變化很多還有待觀察，無法評估到郭台銘退選、呂秀蓮參選，甚至法師、槍擊要犯也要選，看的是「霧煞煞」，不過就是按照既有節奏向前衝。

是否要呼籲呂秀蓮留在民進黨，陳其邁說，大人的事情很難說得上話，不過呂秀蓮為台灣民主的貢獻大家都很清楚，很感謝他過去對台灣所做的努力。

▲陳其邁出席2019國際半導體展開幕典禮。（圖／記者徐斌慎攝）

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