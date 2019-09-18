終於要來了！星宇航空全系列制服10/2亮相　臉書搶先曝光「JX Style」

▲星宇航空新制服發表會10/2登場。（圖／翻攝自星宇航空FB粉絲專頁）

記者賴文萱／台北報導

星宇航空2020年1月23日即將開航，除了航網藍圖日漸成形，備受矚目的制服也將在10月2日正式對外公布。星宇航空表示，完整制服設計及配件都會同步亮相，現場還會有STARLUX A321neo 客艙座椅，要讓人感受滿滿的「JX Style」。

星宇航空上午公布全系列制服暨機艙設備發表會消息，時間訂於10月2日下午2點30分，在台北文創會所舉行。星宇指出，除了包括飛航員、空服員、地勤、機務、航勤，完整制服設計及配件，STARLUX A321neo 客艙座椅也會同步亮相。

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在星宇航空FB粉絲專頁更搶先曝光2張「JX Style」新制服一小角的照片，引來粉絲熱烈討論，有網友大讚「還沒上線，即轟動武林～期待！」、「什麼時候開始賣票呀！敲碗ing」、「等著搭星宇」、「太帥了啦」。

星宇航空2020年1月23日開航，當天3航點澳門、檳城、峴港齊發首航，每條航線一天一班，每周至少7班以上。星宇航空董事長張國煒已成功通過A320機種檢定，預計10月底親自駕駛首架A321neo飛機回台，屆時機師、空服員及地勤將可以穿著新制服接機。

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