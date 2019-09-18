外傳郭台銘副手是黃健庭　蔡沁瑜否認：是幕僚間玩笑話

▲蔡沁瑜。（圖／記者宋良義攝）

記者楊蕓／台北報導

針對外傳鴻海集團創辦人郭台銘的副手人選是前台東縣長黃健庭，永齡基金會副執行長蔡沁瑜18日受訪時回應，兩周前郭台銘心中已經有副手人選，但都沒對幕僚說，完全是單線進行，強調外傳黃健庭擔任副手是源自幕僚間的玩笑話，造成外界誤會很不好意思。

郭台銘16日宣布放棄2020總統大選連署登記，外界猜測原因是找不到副手人選，17日傳出郭台銘早已找到副手，就是前台東縣長黃健庭，且對方也點頭出戰，但最後無緣搭檔。

蔡沁瑜受訪時回應，副手一直在郭台銘心中佔蠻重要的位置，但之前有些人選被媒體報導後就見光死，她表示，兩周前郭台銘心中已經有副手人選，但都沒跟幕僚說，完全是單線進行，口風非常緊，「有一天我們亂猜說是周守訓還是黃健庭，旁邊有人聽到可能就以為是黃健庭，造成大家誤會很不好意思。」

蔡沁瑜強調，郭台銘宣布不參與連署後，幕僚始終不曉得副手是誰，「事情都已經結束了，那就這樣吧」，盼外界不要再多做猜測。

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