兩岸通郵10年函件數近1億　電商助力「快遞每天破7萬件」

▲兩岸通郵。（圖／視覺中國）

記者蔡紹堅／綜合報導

兩岸通郵已超過10年，業務量相當可觀，直接通郵光函件就達4927噸，折合函件數近1億封，郵政包裹及快遞總量約15000多噸。此外，在電商蓬勃發展的背景下，兩岸近兩年的快遞業務量也快速成長，每天的快遞數超過7萬件。

大陸國家郵政局局長馬軍勝表示，兩岸通郵以後，兩岸郵件封發局增加到15個，兩岸郵政合作業務種類不斷豐富，服務質量不斷提升，雙方郵件總包都是通過航空跟海運直運到對方的郵件處理中心，「寄遞快的話兩天就到了，慢的話三、四天就到了。」

馬軍勝表示，結合兩岸商貿流通和人員往來特點，郵政局還開通福州－台北往返專門郵貨快遞航線，以及福建沿海到台灣的海運郵件快件。同時，也開了很多新業務產品，如兩岸郵政速遞（快捷）商旅包、電子匯款、郵政E小包、台灣名品館電商平台等新業務、新平台，為兩岸同胞商務交流、觀光旅遊確實提供便利。

馬軍勝指出，兩岸通郵10年間的業務量非常可觀，兩岸直接通郵光函件就達4927噸，折合函件數近1億封。兩岸郵政包裹和快遞總量大概15000多噸，折合包裹數近500萬件，大大推動兩岸民眾情感交互，促進兩岸經貿交流，同時增進兩年民眾福祉。除兩岸郵政之間直接通郵外，近幾年來兩岸的快遞企業跟電商交互也非常密切，特別是最近兩年，兩岸間每天的快遞數超過七萬件。

馬軍勝強調，實踐證明，兩岸全面直接雙向通郵是促進兩岸關係的和平發展、造福兩岸同胞的正確道路，「10年來兩岸郵政合作成果日益擴大，得到兩岸同胞廣泛支持和認可，也展示兩岸郵政人奮進協作精神，體現兩岸同胞民心所向。」