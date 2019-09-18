Google將推新款路由器Nest WiFi　還可充當智能音箱

▲第二代Eero附有兩個信標。（圖／翻攝自The Verge）

記者陳心怡／綜合報導

Google Wifi無線路由器推出至今已有三年歷史了，不過外媒報導，Google在下個月的硬體發表會上將會帶來新一代名為「Nest Wifi」的路由器，裡頭將包含一個全新的Hub集線器和兩個能夠充當助理揚聲器的子路由器，等同於額外添加兩個Google Home Mini智慧音箱。

有人認為Google這種設計是模仿亞馬遜的第二代Eero路由器，不過亞馬遜並沒有在路由器中都內嵌智慧音箱，因此這或許是Google可以提前搶占市場的機會。

外媒指出，第一代Google Wifi包括多個完全成熟的路由器，這些路由器以無線方式相互連接，而第二代Nest Wifi將提供一個主路由器以及其他較小的信標。

Google計劃推出三種不同顏色的Nest Wifi，以滿足家庭特定氛圍或美學的需求。另外，新一代Nest Wifi可兼容最初的Google Wifi路由器，並將推出新的Google語音助理命令，允許在家中暫停連接到某幾個房間的互聯網。

外媒報導，Google預計將於10月15日在其年度Made by Google硬體發表會上宣布Google Nest Wifi ，同時推出全新的Google Pixel 4和4 XL、新的Nest Mini，以及第二代Pixelbook。

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