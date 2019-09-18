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桃園失智翁誤闖高架快速道　失蹤6天後熱心女警助返家

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▲江姓老翁失蹤6天後因誤闖高架快速道被現後尋回。（圖／大園警分局提供）

▲江姓老翁失蹤6天後因誤闖高架快速道被現後尋回。（圖／大園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市新屋區70歲江姓老翁失蹤6天後，因在台61線快速道路高架路段上行走被發現，警方獲報後聯絡其家人前來帶回，對於江姓老翁如何熬過這些日子及橫跨新屋、觀音2區數十公里遠，來到台61線大園段也感到好奇，但因老翁無法表達而無法了解。

▲家屬十分感謝員警找到失智父親。（圖／大園警分局提供）

▲家屬十分感謝女警陳俐瑾找到失智父親。（圖／大園警分局提供）

大園警分局潮音派出所於17日下午接獲民眾報案，稱有一名老翁獨自走在台61線快速道路上相當危險，女警陳俐瑾獲報前往查看，發現該名老翁打著赤腳，精神恍惚且身形消瘦，疑似多日未進食，員警便將老翁帶回派出所休息，並提供飲用水及食物讓他補充體力。

員警詢問老翁年籍資料，但他卻只能說出自己的姓名，身上也沒有攜帶證件，員警遂利用人臉辨識及失蹤人口查詢系統，試著查詢老翁身分，終於得知他是住在新屋區的江姓老翁，且在6天前就被通報失蹤，警方立即通知其家人前來帶回。

江翁兒子趕至派出所看到父親平安無事，十分感謝警方的幫忙，他向員警表示，父親患有失智症，但白天大家出門上班後，父親常常會自己跑出門就不知道路回家，讓家人相當苦惱。潮音派出所所長林毅閔聽聞後，告知江翁兒子可帶父親至分局偵查隊作指紋建檔，若將來父親再發生失蹤狀況，員警可在第一時間藉由指紋確認身分。

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