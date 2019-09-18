睡夢中用美工刀架脖　鬼父2度性侵親生女狂打36通電話道歉

▲新加坡當地法院近來審理一宗鬼父性侵案件。（圖／示意圖，非新聞當事人／視覺中國）

記者李振慧／綜合報導

新加坡一名父親被控在前妻家中，以美工刀威脅並猥褻當時23歲的親生女兒，對方雖然試圖抵抗仍遭到2次性侵。警方後來在受害人衣褲中找到符合被告身分的精液以及毛髮，日前依性侵、騷擾、刑事恐嚇等罪進行起訴，罪成將有可能面臨最高20年刑期，以及12下鞭刑。

現年58歲被告，案發當時是48歲，在一間物流公司擔任推高機(Forklift)司機，雖然已和妻子離婚，卻在2016年3月2日跑去投靠對方，與女兒一同居住在三巴旺某社區中，但前妻後來又於同月22日搬出，跑去和兒子居住。

2016年3月27日凌晨，女兒在睡夢中突然感覺有人在隔著短褲撫摸她，睜開眼睛看到酒醉的父親竟然全身赤裸，還把美工刀架在她的脖子上威脅，「不要喊，否則我會砍你」，接著便性侵得逞，過程中雖然她成功搶走美工刀，但慘遭對方一陣毒打，最後被掐住脖子就範。

本案件於本月17日開庭審理，法庭資料顯示，被告不但2次性侵女兒，過程中還不斷說出「不從就用刀把你砍到死」，或是「快照做，不然就割喉」等威脅話語，完事後便離開公寓，受害人後來在朋友的陪同下前往報警。被告發現女兒不在家後，心急之下一連狂打36通電話，還傳了8則簡訊一直向對方道歉，但仍於當天晚上被警方逮捕。本案目前仍在審理中。

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