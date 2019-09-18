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女同事炫耀生三寶！「夫+妻年薪70萬」他驚問有資格嗎　網分析：窮養就好

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▲▼懷孕,夫妻,情侶,結婚,生子。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲原PO的女同事和先生年薪70萬，日前生了第三胎。（示意圖／Pixabay）

網搜小組／鄺郁庭報導

許多年輕一輩的夫妻要生小孩前，都會再三評估家裡經濟狀況是否允許，但每個人的標準都有所不同。一名網友在PTT發文，說他同事很驕傲地炫耀三寶出生，而夫妻倆的年薪加起來大概70萬，讓原PO直呼「我不好意思跟她說我一個人就快60了」，忍不住問卦「夫妻年薪70萬，有資格生第三個？」

這位網友在PTT問卦，文中表示，「我同事op媽媽，很驕傲炫耀三寶出生了」，但OP媽媽跟老公年薪加起來70萬，就讓原PO冒出OS「我不好意思跟她說我一個人就快60了，兩個人才70是能要啥鬼？」最後則是問卦「有沒有夫妻年薪70，有資格生第三個嗎？」

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▲小孩,男孩,兒童。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲原PO問卦，年薪70萬能不能生第三胎。（示意圖／Pixabay）

看到貼文後，就有人馬上好奇問「住哪？」原PO回答「台南」；還有人看到這個年薪就傻眼，「代表一個人平均35萬，一個月不到3萬敢生小孩，著實佩服」、「這種後面一定有support」、「雙薪70……一個70都很難了」、「美金的話OK」、「家裡有沒有房才是重點」、「夫妻的父母是誰才是參考重點好嗎？」

至於到底要生不生，網友就發表自己的看法，「可以，70萬有70萬的養法」、「窮養，辛苦一點囉」、「可以啦！節省用，小孩好好教不浪費，OK」、「物質肯定不能有多好，其他有心都可以」、「沒錢人有沒錢的養小孩方式，生命自己會找出路的」、「台南還可以啦！沒房貸的話。」

還有人紛紛猜測原PO同事家的狀況，「這種就操死老人啊，雙薪這種薪水想也知道是長輩帶」、「沒房貸其實很可以，現代人的收入大部分都卡在房，若是沒有這個壓力，連60萬都能過得很愉快」、「沒房貸、車貸，小孩有人帶，其實70萬很可以；反之，200萬月光族……」

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