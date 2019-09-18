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韓國瑜槓外交部嗆「卡韓」　陳其邁：行政中立行之有年

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記者蔣婕妤／台北報導

身兼高雄市長的國民黨總統候選人韓國瑜這次槓上外交部，指控外交機關「卡韓」。對此，行政院副院長陳其邁18日受訪時強調，行政中立規則已經行之有年，請韓國瑜不用多慮。

韓國瑜競選辦公室17日指出，外交部新訂「外交部協助直轄市市長出訪作業要點」，內容提及「若是總統候選人出訪，外交部一貫不提供協助，也不會安排拜會行程」。韓競辦認為，2011年時，民進黨主席蔡英文訪英，時任駐英代表張小月幾乎全程陪同，給予行政協助，顯見當時馬政府並未干預駐外代表的行政裁量權，馬前總統展現出其堅守行政中立之度量和風範。

韓競辦批評，外交部有良好的傳統，不應做為政黨打擊對手的工具。總統候選人可能是未來國家元首，外交部應基於職責，指示外館接洽相關單位提供安全維護、機場禮遇及其它適當協助。

面對韓國瑜方面指控，外交部回應，訂定的「外交部協助直轄市市長出訪作業要點」內容僅針對直轄市市長出訪，完全沒有提及總統候選人出訪事宜。相關的規範內容也明定，基於行政中立原則，外交部及駐外館處不會協助安排訪問團參加任何涉及政黨、僑界及後援會的造勢活動或募款餐會。此一原則已行之有年，過去我國政府均嚴格執行，以確保國家文官的行政中立。

至於總統候選人出訪，外交部強調，也是秉持行政中立的原則，不會請相關駐館處協助安排總統候選人與競選及造勢有關的政治性活動。但是如果總統候選人針對出訪的行政事項提出要求，外交部以及相關館處會視情提供必要且合理的行政協助。

陳其邁18日出席活動也被問及相關議題。他回應，行政中立法包含外交事務，都是行之有年，總統候選人有行政協助過去有很多慣例，不分國民黨或民進黨執政。外交部新訂規範主要在講直轄市，但總統候選人出訪當然行政機關會提供必要協助，「但涉及選舉、造勢活動，總不能要外館拿旗子吶喊吧。」

陳其邁強調，直轄市長有直轄市長規定，總統候選人也有相關慣例，外交部一定會提供必要幫忙，請韓國瑜不用多慮。

▲陳其邁出席2019國際半導體展開幕典禮。（圖／記者徐斌慎攝）

▲陳其邁出席2019國際半導體展開幕典禮。（圖／記者徐斌慎攝）

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