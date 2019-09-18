誰叫妳沒人要！老闆毒舌砲狂掃...下秒開「超佛脫單支票」：2萬+2周帶薪假

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

網搜小組周亭瑋／綜合報導

一名女網友計畫周五陪母親去醫院，於是提前請假，在老闆爽快答應的同時，毒舌功力也不容小覷，然而字裡行間卻不難感受到，他其實非常照顧員工；沒想到，兩人的對話莫名導向感情問題，老闆甚至撂下豪語，只要她找到男朋友，就給2萬現金加放2周帶薪假。

正妹網友深夜在「爆廢公社」發文，直呼「不過就請一天假嘛，幹嘛要這樣嗆我呢？」昨天，她私訊老闆，表示周五要陪母親照胃鏡，想要請一天假，同時詢問是否要找其他同事值班；聞言老闆很阿莎力的同意了，並回應「不用，禮拜五我會在，我沒有外出」。

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▲老闆很幽默、豪爽。（圖／翻攝自爆廢公社）

也許是老闆太爽快了，原po反而不好意思，於是再三確認，同時還真的找到代班人。結果，老闆不耐煩地回說，「當我死了逆！妳們休假來值班算加班，不要挖洞給我跳，我很窮...沒有錢給妳們加班」、「跟妳說不用啦！人家男朋友不是星期四回來？讓人家團圓一下會死是不是」。

一席話不難看出，老闆屬於大砲型人物，作風相當海派，但也非常照顧底下員工，似乎在霸氣底下流淌著溫情與貼心。而女網友也忍不住開玩笑，「X，你罵我，你就對她那麼好。」

▲po文引發排隊潮。（圖／翻攝自爆廢公社）

沒想到，老闆再度發揮毒舌功力，「誰叫妳沒人要，不然妳也去找一個男朋友阿」，接著話鋒一轉，突然超佛地說，「找到我就放妳2個禮拜假，帶薪假再給妳2萬，現金不開票」。

這段對話逗樂許多人，網友們也紛紛笑回，「所以開始排隊了嗎」、「老闆很醋咪」、「帥老闆...跟我一個當經紀的朋友好像」、「當你男友可以跟你分那2萬嗎」、「霸氣又好的老闆！我也想應徵」、「立馬應徵，37分帳」、「號碼牌排到哪裡了」、「為了2萬塊妳委屈一點吧，沒有高富帥的郵差要不要」。

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