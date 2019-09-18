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全聯收銀塞車！他目擊「女生掏錢都很慢」　顧客曝超快結帳：後面大媽驚訝

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▲▼全聯 。（圖／資料照）

▲原PO說，到全聯結帳「每10次有11次塞。」（圖／資料照）

記者陳俊宏／綜合報導

「請支援收銀…」相信有去過全聯買東西的消費者，都聽過店內廣播這句話。一名網友分享自己看到的「結帳塞車情形」；有人則表示自己用過一招，「後面的大媽一整個驚訝」、「排後面的阿嬤問『為啥米哩免納錢』（台語，指為什麼你不用付錢）？」

原PO近日在「爆怨公社」臉書社團發文，貼出一張全聯收銀台前大排長龍的照片，「每次去全X，每10次有11次都是塞成這樣。各位婆婆媽媽呀，結帳前可以先自己大概算一下嗎？為什麼我看男性結帳都很快，錢都早就準備好要付；每次換女性就幾乎每個都很慢，慢條斯理拿錢掏硬幣。」

請繼續往下閱讀...

對此，許多網友留言，「真的！都要等櫃檯算出多少錢，才開始打開包包要拿錢出來」、「因為男生不愛帶皮包，口袋零錢、鈔票一把抓很快」、「常常看到到了櫃檯要結帳才將卡拿出，之前排隊都不會先拿出來，或是用手機刷。」

▼許多人喜歡到全聯購買民生用品。（圖／資料照）

▲▼ 超市，全聯，泡麵 。（圖／資料照）

有人分析男女結帳的情形，「女生：脫下背包，拉開拉鍊找皮夾，打開皮夾掏錢、找零錢，付錢收零錢，放好發票，收好皮夾放進背包，東西也放進背包，拉上拉鍊揹上背包。男生：掏口袋、付帳、零錢收據全放口袋，拿東西閃人，大概這樣差異吧。」

也有不少人提出一招快速結帳，「我都用APP付費，後面的大媽一整個驚訝」、「用App+1，還曾經被排後面的阿嬤問『為啥米哩免納錢』？」、「開app嗶兩下真的快很多」、「我都手機綁定app，直接刷一下」、「下載全聯app，綁定信用卡之後儲值，直接手機付款很方便，去全聯都可以不必帶錢包了。」

全聯今年5月底正式對外發表自家行動支付「PX Pay」，不僅攜手8間合作銀行，祭出點數回饋優惠，並讓30歲以下的年輕客層增加一倍，從原本9%成長20%。至於家樂福也正式開通「Carrefour Wallet」服務，除了可使用現金儲值、轉贈外，還能接受超過34家銀行信用卡儲值。

►他奶奶的美麗小秘訣

▼不少網友推薦全聯行動支付「PX Pay」。（圖／資料照）

▲▼ 全聯用PX Pay消費滿百點數回饋100倍 。（圖／業者提供）

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