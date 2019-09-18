香港16歲男學生「雨傘襲警」被逮捕　交1.9萬元獲保釋

▲反送中「沙田遊行」爆衝突！（圖／翻攝fb社團「香港突發事故報料區」）

記者鄭思楠／綜合報導

香港示威者7月14日發起的「沙田遊行」，造成13名警員受傷，更有人因此斷指濺血。此前，香港警方已經拘捕47人，當中包括29名男性及18名女性，日前再捕一名16歲男學生。他因非法集結及用拳頭和雨傘襲警，17日於東區裁判法院提堂。

據《香港01》報導，16歲李姓學生被控一項有意圖而傷人罪及非法集結罪。控罪指，被告於2019年7月14日在沙田新城市廣場一期三樓398號舖外，連同其他身份不詳的人，意圖使中國籍男子張歷恆身體受嚴重傷害而非法及惡意傷害他。

另外，被告在上述同日期及地點，連同其他身份不詳的人非法集結在一起，作出擾亂秩序行為，意圖導致或相當可能導致任何人合理地害怕他們會破壞社會安寧。此外，他還與其他人用拳頭及雨傘襲擊警員，使警員鼻、臉骨折及眼睛紅腫。

▲沙田遊行。（圖／翻攝自香港電台視像新聞 RTHK VNEWS）

辯方指，被告周六及日需要做兼職，11時30分才下班，因為工作是經濟來源，希望可以將宵禁時間延至12時30分。但裁判官認為，被告是學生，12時30分的宵禁時間太遲。

裁判官隨後批准，被告以5000港幣（約新台幣1萬9784元）現金保釋，期間不得離港，每周到葵涌警署報到，除了乘搭交通工具，不得進入沙田新城市廣場100米內的地方，此外也需遵守宵禁令，每晚10時30分至次日6時30分留在報稱地址；案件押至10月28日再訊，以候警方進一步調查。