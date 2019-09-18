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影／3C達人開箱iPhone 11 ＆ iPhone 11 Pro Max大公開

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

記者邱倢芯／台北報導

新款的iPhone 11、iPhone 11 Pro系列即將在9/20正式上市，應該還有部分果粉在觀望，到底應該買哪一支新機？三支手機有什麼不同？對此，3C達人Tim哥特別為《ETtoday新聞雲》讀者們錄製了簡易開箱影片，告訴你iPhone 11與iPhone 11 Pro系列有什麼不同。

▲▼3C達人Tim哥簡易開箱iPhone 11 & iPhone 11 Pro Max。（圖／記者邱倢芯攝）

▲3C達人Tim哥簡易開箱iPhone 11 & iPhone 11 Pro Max。（圖／記者邱倢芯攝）

在打開盒裝後，第一眼注意到的差異就是充電頭，今年推出的iPhone 11 Pro與iPhone 11 Pro Max兩款手機都附上了18W的快充充電頭，充電線也換上了Type-C to Lightning的線纜，而iPhone 11依然只有附上5W的充電頭。

▼今年推出的iPhone 11 Pro與iPhone 11 Pro Max兩款手機都附上了18W的快充充電頭，充電線也換上了Type-C to Lightning的線纜。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼iPhone 11 & iPhone 11 Pro Max。（圖／記者邱倢芯攝）

不過，Tim哥也指出，同樣以64GB的容量來比較，iPhone 11 Pro的售價比iPhone 11貴了約11,000元，如果沒有特別需求，那麼只要買iPhone 11，而後額外再花一些錢，就可以買到快充組了。

除了充電頭與充電線外，盒裡也附上了有線耳機EarPods；另外，盒子本身具有一個小巧思，那就是盒蓋內部有一個方形的小凹洞，那個凹洞是為了盒子蓋上時，避免壓到突出的方形鏡頭模組而特別設計。

一體成型玻璃打造質感iPhone
在手機本體方面，iPhone 11 Pro Max尺寸為6.5吋，iPhone 11則為6.1吋（iPhone 11 Pro則為5.8吋）；iPhone 11 Pro系列背蓋處理皆採用霧面質感玻璃，而iPhone 11則與去年一樣是會反光的玻璃背蓋。

Tim哥表示，大多數人看到先前流出的模型機的鏡頭突起都認為很醜，但實際上的iPhone鏡頭突起，其實是使用一體成型的方式，用一整塊玻璃慢慢打磨，將背蓋玻璃磨成鏡頭稍微突出的樣貌，因此實機並沒有違和感。

▼實際上的iPhone鏡頭突起，其實是使用一體成型的方式，用一整塊玻璃慢慢打磨，將背蓋玻璃磨成鏡頭稍微突出的樣貌。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼iPhone 11 & iPhone 11 Pro Max。（圖／記者邱倢芯攝）

而在邊框材質方面，iPhone 11與iPhone 11 Pro系列也有不同；iPhone 11 Pro系列手機邊框採用的是不銹鋼金屬，而iPhone 11則是使用鋁金屬邊框。

兩款手機最大不同，就是在鏡頭數的部分；Tim哥說明，iPhone 11擁有雙鏡頭模組，而iPhone 11 Pro系列則是三鏡頭，iPhone 11與iPhone 11 Pro系列都同時擁有廣角與超廣角鏡頭，只不過iPhone 11 Pro系列多了一顆望遠鏡頭，在拍照的時候可以做到兩倍光學變焦。iPhone 11與iPhone 11 Pro系列都有夜拍功能，且超廣角皆同時支援拍照、錄影。

今年推出了三款新iPhone正面依然維持瀏海造型，不過前鏡頭畫素從以往的700萬躍升到1,200萬；不過Tim哥也提醒，當你開啟自拍模式時，直的手勢拿手機拍照依然是700萬畫素，若是改拿橫的系統才會自動轉為1,200萬畫素。另外，三款新機皆支援4K 60幀的錄影模式。

在面板方面，iPhone 11 Pro系列採用XDR OLED螢幕，對比度達到2,000,000:1，最大亮度有1,200尼特；iPhone 11則是採用IPS LCD面板，對比度為1400:1，最大亮度僅有625尼特。

三款新機皆不支援3D Touch功能，這是比較可惜的地方；而三款手機依然提供IP68等級抗水防塵，只不過iPhone 11 Pro系列手機可在最深4公尺水中最長可達30分鐘，而iPhone 11僅能在最深2公尺水中。

另外，在電池續航力方面，今年的三款新機也有所提升；iPhone 11較iPhone XR的續航力多出了一個小時，iPhone 11 Pro則較iPhone XS多了四個小時，而iPhone 11 Pro Max則多了五小時。

至於今年新機的超廣角有多厲害？整段影片的內容，都是使用iPhone 11的超廣角錄影所錄製而成的。

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