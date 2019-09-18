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快訊／陽明、交大合校案通過　「國立陽明交通大學」估明年8月掛牌

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▲▼國立陽明大學。（圖／校方提供）

▲國立陽明大學。（圖／校方提供）

記者崔至雲／台北報導

外界矚目的陽明大學及交通大學合校案終於在今（18日）下午有了最新結果，經過兩校各別召開的校務會議討論及合校計畫書審查、表決後，兩校校務會議通過合併計畫書。根據交大學生會臉書指出，接下來將送教育部進行細部討論，期間仍會與兩校往返溝通，而後待行政院正式核定，並遴選陽明交大新校長後，正式合校。交大端票數為59：15、陽明端票數為65：20。

▲▼ 陽明、交大合校 。（圖／翻攝交大學生會臉書）

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▲陽明、交大經校務會議，通過合校決議 。（圖／翻攝交大學生會臉書）

而陽明大學稍早也發布新聞，合校委員會指出，陽明與交大今天分別召開校務會議，針對合併計畫書進行討論，兩校校務會議皆通過合併計畫書，共同朝國立陽明交通大學邁進，替台灣培育更多生醫理工跨領域人才。

委員會說明，今日校務會議，陽明以65名校務會議代表同意，20名校務會議代表不同意，超過三分之二通過合併計畫書；交大以59名校務會議代表同意、15名校務會議代表不同意，超過三分之二通過合併計畫書。通過之計畫書將送交教育部審核。

▲▼ 陽明交通大學合校會議 。（圖／陽明大學提供）

▲陽明、交大合校會議 。（圖／陽明大學提供）

陽明大學在去年9月26日召開臨時校務會議，經校務會議代表投票表決，同意啟動合校，同年12月校務會議決議與交通大學進行合校議約。兩校在今年成立合校工作委員會，並於3月通過合校意向書，今天兩校則分別召開校務會議，表決通過合校計畫書，下一步將把合校計畫書給教育部，估計2至3月個審議，核定後會再花 6個月遴選校長，暫定明年8月1日將正式掛牌成立。

國立陽明大學暨國立交通大學合校工作委員會指出，合校後之中文校名為「國立陽明交通大學」，簡稱「陽明交大」，英文校名為「National Yang-Ming Chiao Tung University 」（YMCT）。

至於合校後的首任校長遴選，兩校也說明，參與遴選者須分別獲得兩校五分之二以上的專任教師同意，才能取得候選資格，同時21名遴選委員中納入2名學生代表，是國內頂尖大學校長遴選最多學生代表的制度設計，以落實師生共治原則。

▲▼ 陽明大學及交通大學合校案通過。（圖／翻攝交大學生會臉書）

▲陽明大學及交通大學合校案通過。（圖／翻攝交大學生會臉書）


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