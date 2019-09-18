汽車油表損壞不知油已用盡　凌晨全家人「顧路」幸遇警

▲屏東縣東港警分局崁頂分駐所所長蘇俊德、警員陳俊儒購買汽油，讓汽車順利發動，協助潘姓縣民返家 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣潘姓縣民日前凌晨駕駛自小客車載家人返家，行經崁頂鄉中正路段時，因汽油用盡不知如何是好，東港警分局崁頂分駐所員警巡邏經過發現，購買汽油加入，讓汽車順利發動，讓他相當感動。

東港警分局崁頂分駐所所長蘇俊德、警員陳俊儒二員，於日前凌晨執行巡邏勤務時，行經崁頂鄉中正路段時，發現有一部汽車停於路旁，上前關心，發現潘姓縣民一家人要從東港返家至潮州時，因汽車油表損壞，未注意油量不足，致汽車在崁頂鄉中正路上熄火而無法行駛，因不知如何是好，遂將汽車先停至於路邊。

員警得知後，先請潘姓民眾一家人在路旁稍待，並注意安全，所長立即帶著兩瓶空保特瓶趕到距約1公里處外的加油站加油購買汽油，汽車在加完油後順利啟動，讓潘姓一家人能順利返家。

潘民一家人對警察熱心協助深表感謝，並表示，若非員警熱心及時伸出援手，不知還要在大半夜等待多久，一再向警方表達謝意。

東港警分局長劉清俊肯定蘇俊德、陳俊儒兩員發揮服務熱心，充分展現警察溫馨助人形象，足為同仁表率；更呼籲民眾開車出門前，應事先檢查車輛油量是否足夠，儀表板的各種功能和燈號是否正常，車輛輪胎氣壓是否充足，以避免車輛於行進間發生故障拋錨於路中，確保自身及他人的行車安全。