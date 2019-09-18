不想養了就騙11歲女兒是22歲　狠母帶全家搬去加拿大丟下她

▲女子被當局指控疏忽照顧養女。（圖／翻攝自Facebook／Kristine Barnett）

記者李振慧／綜合報導

美國印第安納州一對夫妻被指控，謊稱從海外領養的11歲女兒是22歲，還為對方單獨租了一間公寓，便把孩子棄養在那全家搬到加拿大居住，近來被當局指控多項疏忽照顧罪名，她則堅稱養女已是成年人，讓本案充滿了疑團。

45歲女子巴尼特(Kristine Barnett)與43歲前夫麥可(Michael Barnett)11日被蒂珀卡努縣(Tippecanoe)當局正式提出疏忽照顧的指控。調查人員表示，這對夫妻2010年從烏克蘭領養了一名8歲患有侏儒症的女童，並於2013年在遺囑認證的法律文件上，實際年齡11歲的養女合法改為22歲，後來在拉法葉市(Lafayette)單獨為對方租了一間房子，並於同年7月全家移居到加拿大。

2012年時，巴尼特與麥可所養育的另外一名兒子雅各布(Jacob)，因為是智商比愛因斯坦還高的自閉症天才，巴尼特便以此為題材出書《火花：一名媽媽養育天才的故事》，四處上節目大聊育兒經而聲名大噪，沒想到隔年卻做出棄養女兒的行為。

女童於2014年9月向警察報案，說自己被遺棄在拉法葉的公寓後，便再也沒見過家人。法律文件指出，麥可曾告訴警方，妻子要他對外告訴別人，女兒雖然看起來很年輕，但其實已經22歲了，不過當局根據2012年女童的健檢報告顯示，從她的骨骼發育來判斷，確實只有11歲。對於外界指控，巴尼特則反駁「全是虛假不實的消息」，養女的確是一名患有人格障礙的成年人。

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