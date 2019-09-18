就在家門口！颱風「塔巴」可能生成　離台最近時間點、下雨熱區出爐

▲琉球南方的熱帶性低氣壓未來可能生成第17號颱風塔巴。（圖／中央氣象局）

記者賴文萱／台北報導

位於琉球南方海面的熱帶性低氣壓上午8時生成，未來有機會增強為今年第17號颱風「塔巴」（Tapah，馬來西亞提供，指鯰魚）。氣象局表示，該熱帶系統距離台灣沒有很遠，由目前資料來看，以通過琉球群島並朝日本方向前進機率較高，但還是有接近台灣東北方海面可能。受準塔巴影響，周五至周日主要以迎風面的北部、東北部降雨最為明顯。

請繼續往下閱讀...

▲氣象局指出，熱帶低壓未來有成颱可能，系集路徑也有接近台灣東北方海面的機率。（圖／中央氣象局）

氣象局表示，今天早上8點在琉球南方海面的低壓增強為今年第23號熱帶性低氣壓，未來有發展成輕颱的趨勢，且位置距離台灣並沒有很遠。由目前資料來看，熱帶低壓以通過琉球群島並朝日本方向前進的機率較高，但從系集路徑散布圖可以看到，還是有接近台灣東北方海面的可能，路徑仍有不確定性，呼籲民眾隨時留意最新動態。

至於天氣方面，熱帶性低氣壓於周五至周日（20至22日）影響較大，迎風面的北部及東北部降雨跟這幾天相比會較為明顯，東部及東南部也有局部短暫陣雨，南部降雨較為零星，中部天氣相對較好，但山區午後仍要注意短暫陣雨發生的可能。

▲塔巴颱風即將生成。（圖／翻攝自台灣颱風天氣論壇粉絲專頁）

天氣粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」先前分析，以目前資料來研判，目前大陸高壓與太平洋高氣壓串聯，周四（19日）到五（20日）準塔巴會偏西朝台灣東方海域靠近；周五（20日）隨著高氣壓減弱，準塔巴慢慢北轉；周六（21日）至周日（22日）從台灣東方海域北上。



在天氣部分，周四至周日受準塔巴外圍環流影響，北部、東部容易下雨，南部地區偶有陣雨，其他地區影響不大。但如果準塔巴更靠近，天氣會更糟，周末有安排室外活動務必留意天氣消息。

▲周五到周六（20-21日）預估會是95W離台灣最近的一段時間。（圖／翻攝自天氣職人吳聖宇粉絲專頁）

天氣職人吳聖宇則分析，95W順利接手了西南季風，水氣來源趨於穩定，西南風配合大陸上副熱帶高壓及地面高壓帶來的東北風，輻合作用及正渦環境也促使中心附近對流開始爆發，順利的話應該會啟動CISK機制，在正回饋作用下讓環流開始發展，氣壓下降加深加強，JMA對其發布颱風形成預警，有機會成為今年第17號颱風塔巴。

吳聖宇說，目前95W正陷入大陸及太平洋上兩個副高壓之間的鞍場中，移動相對緩慢，不過後續隨著西風槽東移南下，槽後冷平流已經逐漸在蒙古堆積出明顯的地面冷高壓，也讓華北、華東一帶有正渦平流，整體環境不利於副高壓在95W北邊維持，也會讓西側大陸上的副高壓單體有逐漸向西調整並且趨勢減弱的可能，因此未來95W受到東側副高壓引導，在台灣以東向北移動機會較高，大致趨向宮古島、那霸之間的海面逐漸北上，沒有意外的話，應該會跟台灣保持一段距離。

預估周五到周六（20-21日）應該會是95W離台灣最近的一段時間，外圍環流可能造成北部、東北部有雨的情況，距離較近的話，雨勢會比較明顯，甚至會延伸到中部山區，距離較遠一點的話，主要降雨就會集中在北台灣為主。沿海風浪較大，未來這幾天在海邊活動要注意安全，周末有安排活動的朋友可能也要多留意後續的天氣資訊更新。

►生火了！連我媽都用到發光