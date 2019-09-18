老家發現「過期25年」能量飲！她喝下驚覺味道沒變　網勸：應該放在eBay上

實習記者許祐誠／綜合報導

英國一名43歲女子皮卡克（Paula Peacock）意外在老家發現一瓶過期25年的能量飲料「葡萄適」（Lucozade），竟然決定打開嚐嚐味道，甚至還邀請67歲的父親馬丁（Jim Martin）一起試喝，沒想到味道卻出乎意料的好喝，讓懷舊的網友大讚「以前的比較好喝」，甚至有網友建議她，「傻瓜，應該放在eBay上。」

根據英國《太陽報》報導，皮卡克日前帶著丈夫和雙胞胎孩子一起回到老家，意外在小時候的臥室衣櫥後方，找到一瓶1993年製造的葡萄適，過期年分是1994年，當時她非常興奮，決定找老爸一起試喝過期25年的能量飲料，兩人最後一致同意飲料味道仍和記憶中一樣好喝，只是味道變淡，而且沒有氣泡。

由於12歲被診斷出患有第1型糖尿病，皮卡克從小便接觸能量飲料，聽取醫生建議，在低血糖時喝飲料補糖分。對於本次意外發現的驚喜，皮卡克感到有些懷舊，甚至懷念以前由玻璃瓶裝的時期，因為現今改為塑膠瓶裝，而且含糖量也已經減少。

對於皮卡克大膽地嚐試，葡萄適公司的發言人呼籲，飲料已經超過保值期，因此不建議繼續飲用。這件事曝光後，許多網友非常佩服皮卡克嘗試的勇氣，但也擔心她可能傷害到自己的身體，「玻璃瓶裝讓我想起我奶奶」、「小時候的最愛」、「以前的比較好喝」、「小心拉肚子啊」、「傻瓜，應該放在eBay上。」