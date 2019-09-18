國民黨面臨三殺？　吳敦義：我不信什麼三殺、五殺、七殺！

記者徐政璿／台北報導

鴻海創辦人郭台銘16日晚間11點發布重大聲明，宣布不參選2020總統大選連署，讓藍營整合重現曙光。針對，前台北市議員楊實秋預估國民黨恐面臨「三殺（總統、立委、高雄皆輸）的慘況，國民黨主席吳敦義18日受表示，「我不認為是什麼三殺、五殺、七殺，這我不相信，只要人有誠意，用合理的的方式去溝通，就可以減少殺氣，會充滿和諧之氣」。

▲吳敦義出席國民黨醫療委員會成立大會。（圖／記者黃軍瑋攝，下同）

吳敦義表示，總統選舉很重要，立法院是單一國會，國會非常重要，就是有行政權，如果得不到國會的支持，那也是枉然，希望在明年1月11日的選舉，民眾給國民黨重返執政的機會，支持國民黨提名的總統，以及在113席立委中，能夠讓國民黨達到60席的目標，穩定的國會才能讓好的政策能夠順利推動。

►「即日起，我退出老化黨。」

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