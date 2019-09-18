快訊／不開鍘郭台銘了　吳敦義：我又不是精神有問題

記者徐政璿／台北報導

鴻海創辦人郭台銘16日晚間11點發布重大聲明，宣布不參選2020總統大選連署，讓藍營整合重現曙光。關於國民黨是否還會開鍘郭台銘一事，國民黨主席吳敦義18日現身受訪表示，「不會啦，他都不選了還開除，我又不是精神有問題」。

吳敦義表示，郭台銘現在已經宣佈不參選總統的職務，希望雙方能夠合作，他會用各種好的途徑，包括副主席郝龍斌繼續跟郭溝通，適當的時間，他會希望能夠去跟郭請益，畢竟郭是中華民國企業界裡頭規模、視野、貢獻最大的一個，「我們非常尊敬他，過去也都是好朋友，所以我覺得烏雲散掉以後，希望能夠陽光普照」。

是否會請郭台銘留在國民黨？吳敦義說，「我不能做單一的方法，還在動腦筋看有什麼方法」。

郭台銘不選後有輕鬆一點？吳敦義回應，「（郭台銘）昨天這樣宣布，朝著祥和團結的目標在走，所以很感謝」，郭台銘是他多年的好朋友，希望共同努力讓中華民國能夠恢復國家社會的和諧安定。

▲國民黨主席吳敦義。（圖／記者黃軍瑋攝）

其他人也看了這些...

►郭台銘深深一鞠躬：2020我不願參與政治鬧劇

►影／郝龍斌6度勸退郭台銘？ 劉宥彤：沒有這麼了不起的影響力

►幕後／連民進黨都來勸「不要選」 郭台銘自認捲入一場政治鬧劇

更多熱門新聞...

►郭台銘不選 柯文哲確定不領表：早一個月講我還可以準備

►郭台銘退選隔日會面王金平 王：不錯愕、我充分尊重

►郭台銘不選總統！韓國瑜嘆「他受很多委屈」：希望能合作

►「即日起，我退出老化黨。」