拼整合！韓國瑜競辦：已請友人安排跟郭台銘見面

記者徐政璿／台北報導

鴻海創辦人郭台銘16日晚間11點發布重大聲明，宣布不參選2020總統大選連署，讓藍營整合重現曙光。韓國瑜競選辦公室發言人何庭歡18日受訪表示，韓國瑜跟郭台銘有共同的朋友，「韓市長已經聯繫了這位朋友，安排跟郭董見面」，盼當面請益郭台銘對中華民國未來的看法，一旦雙方有了具體見面時間就會對外公布。

何庭歡表示，團隊目前還是會依照既有的選戰策略來進行，後續很多事情要做，包括像是要公布政見，還有包括要繼續尋求整合團結，這部分都會繼續努力的推動，此外，也會納入郭台銘很多優秀的政見並推動。

傳出郭粉不投韓國瑜一事，何庭歡說，「郭董跟韓市長一直都有共同目標，就是希望能夠為中華民國的未來打拼，所以在我們有共同目標的情況下，韓市長是國民黨所提名的總統參選人，還是會以團結整合為最大的目標，尋求各方民眾最大的支持」。

至於和郭台銘的具體見面時間？何庭歡說，韓國瑜已經聯繫共同朋友，當然也是尊重這位朋友聯繫的情況，如果能夠安排直接會面，當面跟郭台銘請益的話，希望能夠盡速完成。

▲鴻海創辦人郭台銘、高雄市長韓國瑜。（合成圖）

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