渣友闖家綑綁拍裸照：來一砲！母護女含淚：拍我就好...咬牙讓他「摸遍全身」

▲丁男闖入多年好友家中綑綁搶劫，還逼拍裸照，遭判刑10年9個月。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者陳韻如／台北報導

一對母女遭到丁姓工廠老闆及范姓越南籍員工闖入家中綑綁搶劫，期間丁男還拍下女子小青（化名）與女兒的裸照，威脅不准報警，而小青為免女兒受害，央求丁男「拍我就好」。未料，丁男因此起了色心，接連撫摸小青胸部及下體，還想「來一砲」，但遭到小青拒絕，「要有道義」，丁男才罷手。法官事後依強盜等罪判丁男10年9個月徒刑，范男則被判5個月徒刑。

判決書指出，丁男因公司經營不善，經濟窘困，竟把歪腦筋動到多年好友小青一家。2018年11月間，丁男偷偷複製小青家的鑰匙，再以1萬元代價夥同員工范男潛入小青家，等到小青返家後，2人聯手用毛毯蓋住小青頭部，並用繩索將她捆綁，面部朝下壓制在地。

過程中，丁男還利用小青手機騙其女兒返家，並用同樣手法將其女兒綑綁壓制，而范男在綑綁完2人後便離去，留下丁男獨自與2人待在家中。丁男先是用水果刀不斷在小青身上比劃，逼小青說出提款密碼，並搶走屋內6500元現金，隨後還強逼小青母女拍下裸照，並恐嚇不准報警，否則會將照片散布出去，還逼迫小青與女兒複誦「我不會報警」等語。

小青不願女兒受辱，央求丁男「拍我就好」，丁男隨後扯下小青衣褲，還用水果刀割斷胸罩後，拍下照片。未料，丁男拍完照後，竟忍不住獸慾，開始撫摸小青胸部，甚至一路向下摸到下體，還說要「來一砲」，但遭到拒絕。期間小青咬牙忍耐，並開口勸說，「你要有道義，錢拿走了，不要傷害我」，丁男才就此罷手離開現場，小青及女兒才趁機脫困，並趕緊報警提告。

法院審理時，丁男否認猥褻，還強調，會碰到小青身體是因為當時沒有燈光，不小心碰到的，「而且我若有心要猥褻小青，當時她女兒就在旁邊，我要也是猥褻比較年輕的，怎麼會要猥褻小青」，甚至還說他是為了填補2、3百萬的債務缺口才會起了犯意，怎麼可能會覬覦小青的6500元現金。

一審法官審理後，認為丁男夥同范男綑綁小青母女，造成對方因此受傷，甚至未逞一己私慾，強逼小青拍下裸照，還猥褻對方得逞，讓小青母女身心飽受折磨，因此依強制猥褻及強盜罪合併判刑10年9個月徒刑，其中強制罪部分判3個月徒刑，得易科罰金，而范姓男子則被判刑5個月徒刑，得易科罰金，且執行完畢後驅逐出境。

然而，丁男事後不服上訴，但二審法官認為，他以水果刀脅迫、壓制小青的犯行確定，且事後也坦承6500元是從小青皮包中拿走，而猥褻部分也並分只有丁男的單一指述，因此駁回上訴。

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