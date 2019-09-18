批台當局阻撓經濟合作　國台辦副主任：「升高兩岸對立」

記者劉亭、馬叔安／貴陽—台北報導

國台辦副主任龍明彪18日表示，當前兩岸關係形勢複雜嚴峻，台灣當局破壞兩岸關係的動作不斷，繼續升高兩岸對立對抗，外部環境的不利變化，使得部分台企業受到影響。他同時也呼籲，台灣企業應該正確地看待這些挑戰，對在大陸發展前景充滿信心。

▲國台辦副主任龍明彪。（圖／記者劉亭攝）

龍明彪18日出席於貴陽舉辦的2019年「貴州．台灣經貿交流合作懇談會」開幕式，並於致詞時表示，台灣當局破壞兩岸關係和平發展的動作不斷，阻撓破壞兩岸經濟合作，「外部環境發生了不利變化，部分以出口為導向的台資企業受到一定的影響。」

他說，兩岸經濟合作面臨一些新的挑戰，兩岸同胞，尤其是台灣工商界的朋友，應該正確地看待這些挑戰，對兩岸經濟合作發展大勢，和台資企業在大陸發展前景充滿信心。龍明彪舉例，1997年亞洲金融危機時，「我們對亞洲應對走出金融危機做出決定性貢獻。」

▲貴州台灣經貿合作懇談會。（圖／記者劉亭攝）

此外，台灣工業總會理事長王文淵也出席活動，2019年「貴州．台灣經貿交流合作懇談會」以「深化合作、融合發展」為主題，於9月17日至20日在貴州貴陽、遵義、安順市、黔東南、黔南和黔西南6個地方舉行。活動由大陸國台辦以及貴州省人民政府舉辦，台灣方面則有大陸全國台企聯、海峽兩岸經貿交流協會台灣工業總會等團體組團與會。

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