詭異！公車行駛沒關門...黃衣女「凝望幾秒」突起身跳車倒血泊亡

▲ 車門旁條紋衣女乘客見黃衣女跳車後，嚇得瞪大雙眼。（影片取自Youtube，如遭刪除請見諒）

實習記者許祐誠／綜合報導

大陸貴州遵義鳳岡縣一輛公車的監視器，日前錄下超詭異的一幕。一名穿黃衣的女乘客，見車門正緩慢準備關閉時，突然從座位上站起來，隨即跳下公車，下秒倒在馬路上動也不動，地上滿是鮮血。監視器畫面曝光後，許多網友紛紛譴責司機沒關車門就開車，但也有網友覺得這件事很詭異，「我覺得有人在拉她。」

綜合陸媒報導，事件發生在15日上午10點左右，一輛公車在行駛中後車門尚未關上，當時黃衣女子雙手交叉地坐在車門旁的位置上，旁邊女乘客則戴著耳機通話，車內無其他狀況，但當車門正準備關閉時，由窗外景色得知公車有一定速度時，黃衣女突然起身，急忙地往車外跳下去，車門旁的女乘客嚇得睜大雙眼驚慌不已，其他乘客也紛紛起身關心狀況。

▲ 黃衣女突然起身急跳車。（圖／翻攝自搜狐）

司機發現狀況後立即停車，只見黃衣女趴倒在馬路上一動也不動，經搶救後仍不治身亡，目前警方正在調查事故原因。對於本次的命案，貴州黔拓律師事務所律師覃信海表示，如果黃衣女子已成年，對自己行為有充分的認識，承擔主要責任；至於中巴車師傅主要看在行駛中是否出現管理失誤，如果出現管理不到位將承擔次要責任。

這件事曝光後，許多網友紛紛譴責司機開車不關門，並猜測女乘客可能是打瞌睡坐過站，才會急忙奔下車，釀成意外，「一跳出去，門就關上了」、「一時大意忘關車門，如此湊巧遇到猛人。真是無法用常理判斷啊」、「想死誰也拉不住，這司機也是居然沒關車門？坐門口位置的小姑娘嚇蒙了吧，一輩子的陰影」、「乘客一臉懵，求心理陰影面積」、「我之前也有這樣的想法，但回到現實還是放棄了」、「真的要小心安全」、「可能是有人在拉她。」

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