屏東翁家中突昏倒　線上指導CPR鬼門關搶回一命

▲屏東縣消防局指揮科日前於線上指導家屬先為病患進行CPR急救，成功搶命成功。圖:ＣＰＲ演練 。（圖／記者陳崑福翻攝，資料照片）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣1名83歲老翁日前在家中突然昏倒，失去意識，目擊的家屬趕緊打119求救，消防局指揮科謝姓派遣員立刻於線上辨識出病患為無意識無呼吸狀態後，隨即指揮家屬為病患進行CPR急救，並陪伴家屬持續為患者CPR直到防分隊救護人員到達現場，接手急救處置後，因處置得宜，病患在救護車上已恢復呼吸心跳，經送醫治療後康復，現生命徵象穩定。

這起到院前無生命徵象案件能成功讓老翁順利恢復呼吸心跳的契機，發生在月16日中午，屏東縣消防局接獲報案的家屬求助後，家屬在線上能接受119派遣員一步一步的指揮及指導，在穩定情緒後對老翁及時進行CPR處置。

消防局人員說，近幾年來該局積極推廣CPR+AED訓練及宣導，教導民眾操作CPR及AED已逐漸展現成效，除不斷教育民眾學習急救術外，也宣導及提醒民眾在遇到身旁親友有突發失去意識或無呼吸等緊急情形時，應盡速撥打119求救電話。

透過119派遣員的指導，只要能盡早為病患進行CPR等急救，甚至藉由AED（自動電擊去顫器）或PAD（公眾用自動體外電擊去顫器）對病患電擊，就有機會能讓人體氧氣循環至重要器官，增加病患存活機會。