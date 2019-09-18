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死前遭虐剩12kg…5歲女寫日記「拜託爸爸原諒我」　曝繼父毒行：1天餵半碗飯

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▲▼家暴,受虐,女童,男童,性侵。（圖／123RF）

▲船戶結愛在母親因恐懼而選擇漠視的情況下，最終遭到繼父虐死。（圖／123RF）

記者張靖榕／綜合外電報導

日本東京都目黑區的5歲女童船戶結愛，由於受到繼父凌虐和母親的漠視，最後染上肺炎併發敗血症死亡，死時體重只有12.2公斤。死後曝光的日記裡寫著「拜託爸爸原諒我」、「我真的不會再犯一樣的錯了！請原諒我」等句子，讓生母聽了在法庭上崩潰痛哭。結愛的27歲母親優里被依「保護責任者遺棄致死罪」起訴，東京地院法官17日一審判處她8年徒刑。

根據日媒《產經新聞》報導，5歲的船戶結愛於2018年3月，在家中被繼父船戶雄大虐待致死，枯瘦的軀體只剩下12.2公斤。檢方調查後得知夫妻兩當時都是遊手好閒的失業戶，而雄大從當年1月開始對結愛施暴，常以「又變胖了」為由故意讓結愛餓肚子，甚至一天下來只給她半碗飯和1杯水。

雄大的「體罰」不只讓結愛餓肚子，還會對她拳腳相向，多次將她毆打到受傷送醫。結愛被送醫後，醫生詢問傷口、瘀青的來歷，她則向醫生表示，傷口都是父親踢的，「他還會踢我的肚子。」遭到虐待後，結愛內心相當恐懼，時常在日記上寫下「求求你，請原諒我」、「我一定也會努力做好，做得比昨天更好，拜託爸爸原諒我吧」等訊息。

▲▼示意圖,性侵,挫折,暴力,家暴,恐怖,情緒,暗,害怕,成人,焦慮,手,恐懼（圖／123RF）

▲結愛母親船戶優里對丈夫心生恐懼，眼睜睜看著女兒被虐死。（圖／123RF）

幼小的身心靈歷經2個月的折磨，結愛因身體狀況欠佳染上肺炎，卻被雄大延遲送醫，理由是「等身上的瘀青好了再去」。最終結愛等不到送醫治療，在2018年3月就因肺炎引發敗血症死於家中。

由於害怕也遭到丈夫凌虐，結愛受到暴力對待時，生母船戶優里不敢出手制止，也不敢靠近。船戶優里指出，她2018年3月1日與女兒一起洗澡時，心疼地發現孩子已經瘦得皮包骨，但因為不敢反抗丈夫，只能在心中默默對自己說「沒有關係」。

結愛死亡後，檢方將繼父船戶雄大與生母船戶優里起訴，案件審理的過程中，檢方把結愛寫下的日記念給優里聽；優里聽完後，在庭上崩潰痛哭，大聲吼著「我想去死」。

根據日媒《週刊女性》檢方向法官主張，應該判處船戶優里11年有期徒刑，但優里的辯護律師則認為，優里是因為害怕遭到丈夫毆打，才不敢報警，因此希望「判5年就好」；法官們討論後，17日做出了一審宣判，「我們認為主刑8年相當恰當。」

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