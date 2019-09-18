朋友去算命「全被講中」真的很神？　網曝自身經驗：預言的事3年內全發生

▲網友建議，算命師說的話還是當參考就好。（示意圖／記者張一中攝）



記者黃可昀／綜合報導

不少人喜歡用算命來問一些自己無解的問題，一名女網友表示，她最近看到身邊的朋友去算命，直呼真的很神奇，因為「啥都被講中！」簡直整個人都被算命師看透透，讓她很好奇算命是真的很準嗎？

原PO在PTT女孩版表示，朋友去算命竟然每件事都被算命師講中，如此神奇的體驗，讓她不得不相信算命的神秘力量。對此，不少網友則表示，算命就像是一種心理學，其實仔細回想，很多算命師講的話都模稜兩可，「先射箭再畫靶。」「靠心理學跟統計學唬你的。」「幾乎都是先問你大概情況再推測的，心理分析也做得到，講出的話就聽得出這個人有什麼困擾。」

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▲算命有點像是心理學和統計學的結合。（示意圖／記者徐文彬攝）



不過，也有人說自己算過很準的，彷彿算命師真的有特殊能力，「有認識一個，給了姓名生日，她把我之後3年會發生的事情講出來，這三年全部都發生了...時間點還是準的。」「我知道一位只要看臉，姓名生辰八字通通不用給就可以問事的。朋友的老公就是照著他的形容找到的，應該是我聽過最厲害的。」「通靈那種就很準啊！有些算命兼養小鬼的。」

但網友仍建議，算命師說的話還是當參考即可，千萬不可太過沉迷，「有時候被爸媽帶去算，覺得好像滿厲害的，不過不會迷信就是了。」「知道命運你也改不了，不如別算了。」

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