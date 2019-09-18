獨／連千毅高雄直播倉庫遭砸後...臉書出現「16字穿雲箭」　快打部隊守整夜

▲連千毅高雄倉庫遭砸，臉書出現「穿雲箭」，警方不敢大意在他左營公司採取守望 。（圖／地方中心翻攝）

地方中心／高雄報導

網路知名紅人，自稱為直播天王的連千毅位在高雄的一間倉庫遭到十幾名不明人士砸毀門口的監視器與門鈴等物品，就在這件事發生後，臉書又出現一篇蘇姓男子貼文表示「有空的，10點左營華夏路集合」，集合地點就寫明了在連千毅的公司，警方接獲情資之後，不敢大意，佈下重兵預防突發狀況。

連千毅位在高雄的一間倉庫，17日凌晨2點左右遭到10多位不明人士持棍棒砸毀門口的監視器與電鈴等物品，隨後引發了街頭另一起砸車事件，高雄市鼓山分局快打部隊接獲通報之後，逮捕多名涉案人士。但是就在17日的晚間8點多左右，網路臉書又出現一篇文章，引發警方高度重視。

▲連千毅高雄倉庫遭砸，臉書出現「穿雲箭」 。（圖／地方中心翻攝）

▲連千毅高雄倉庫遭砸，臉書出現「穿雲箭」，警方不敢大意在他左營公司採取守望 。（圖／地方中心翻攝）

貼文的男子姓蘇，他寫下「有空的10點左營華夏路蘭庭精品集合」，而且下方留言處還加註「要幫連千毅」，這句話究竟有什麼涵義，警方不敢大意，於是左營分局啟動快打部隊，就在連千毅左營的辦公室門口集結，同時採取定點守望的工作，根據了解左營快打部隊就在這裡守了一整個晚上。

守了一整個晚上的警察，還不只是左營分局，連千毅倉庫所在地點所屬的鼓山分局更是一點都不敢大意，警方有接獲情資，18日凌晨過後還有會「突發狀況」，所以鼓山分局乾脆就在倉庫外頭設置酒駕攔檢點，名為進行酒駕，但實際也是進行「守望」，而且道路兩邊都有員警站崗，算是另類「約制」作為。

▲連千毅高雄倉庫遭砸，臉書出現「穿雲箭」，警方不敢大意在他鼓山倉庫外設置酒測攔截點 。（圖／地方中心翻攝）

▲連千毅高雄倉庫遭砸，臉書出現「穿雲箭」，警方不敢大意在他鼓山倉庫外設置酒測攔截點 。（圖／地方中心翻攝）

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