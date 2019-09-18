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暗黑安徒生！父親囚禁母親12年生下她　古墓奇兵女星將主演《沼澤王的女兒》

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▲▼ 驚悚犯罪小說《沼澤王的女兒》將改編成電影，由《古墓奇兵》女星艾莉西亞薇坎德(Alicia Vikander)擔綱主演！（圖左／時報出版提供；圖右／電影《古墓奇兵》劇照）
▲驚悚犯罪小說《沼澤王的女兒》將改編成電影，由《古墓奇兵》女星艾莉西亞薇坎德(Alicia Vikander)擔綱主演。（圖左／時報出版提供；圖右／電影《古墓奇兵》劇照）

記者林育綾／綜合報導

自暢銷小說《房間》後，又一部處理女性遭綁架囚禁的犯罪事件驚悚小說問世，《沼澤王的女兒》書名脫胎自最少人聽過也最暗黑的「安徒生的童話」，小說描寫女主角赫蓮娜表面擁有幸福家庭，事實上母親是被父親綁架的，囚禁在偏僻沼澤區的小屋長達12年，繁體中文版由時報出版在9/24 發行，近期也將改編成電影，由《古墓奇兵》女星艾莉西亞薇坎德(Alicia Vikander)擔綱主演！

《沼澤王的女兒》描寫主角赫蓮娜‧佩勒提爾擁有一個充滿愛心的丈夫、2個漂亮的女兒和自己的果醬生意 。但她心中藏著一個秘密：她的母親在14歲時遭人綁架並囚禁在沼澤地一個偏僻的小屋，沒有自來水和電力，2年後赫蓮娜出生了，父親自小教會她各種野外求生技能， 儘管偶有殘暴行為，但她仍深愛著他。

赫蓮娜12歲前的生活只有父親和母親為伴，意外帶著母親逃了出來，不久後被媒體稱為「沼澤王」的父親被逮捕入獄，並被判處無期徒刑。10多年過去，隱姓埋名的赫蓮娜好不容易適應社會，擁有自己的家庭， 但她的父親殺了2名守衛後越獄，躲進沼澤區。赫蓮娜知道自己是當天害他入獄的人。所以在父親上門尋仇前，她決定一個人回到沼澤地，面對過去終結對父親的愛恨。

請繼續往下閱讀...

全書以女性角度切入犯罪故事，除了讓人聯想到愛瑪‧唐納修的《房間》之外，部分書評推崇作者筆下的「犯罪現場」，以密西根州沼澤區作為舞台，藉一片讀者不熟悉而陌生、荒涼、封閉的環境，為了生存必須對抗各種來自外界和內心的邪惡恐懼，成功地營造出焦慮感與恐懼氣氛，足以媲美《龍紋身的女孩》的赫德比島，以及塔娜‧法蘭琪名作《神祕森林》裡偏僻的加拿大林區。

▲▼凱倫‧狄昂尼創作《沼澤王的女兒》驚悚小說橫掃全球20多國排行榜。（圖／時報出版提供）
▲作者凱倫‧狄昂尼自己就和先生住在密西根州沼澤區的小木屋，長達30年。（圖／時報出版提供）

事實上作者凱倫‧狄昂尼和丈夫就在當地自己建造的小木屋，生活了30年。由於對地理環境瞭若指掌，書中所有原始森林的樣態、野外追蹤生存遊戲，到沼澤王與赫蓮娜在沼澤地重逢時，相互追逐獵殺的緊張氛圍，都描繪得極為出色，仿如身歷其境。

凱倫在受訪時曾說過，這段經歷對於創作本書時有非常大的幫助，「密西根州上半島是一個狂野與美麗的地方，我一直想在那裡創作一部小說。《沼澤王的女兒》是我給密西根州上半島的情書。」而這本書在密西根州當地也獲頒年度選書，榮登書店排行榜冠軍，盤踞排行榜長達一年以上。

《沼澤王的女兒》的書名其實脫胎自安徒生的童話，書中也屢次提及。在安徒生童話裡，埃及的天鵝公主在沼澤邊被妖怪拉入沼澤，並生下女兒，白天是美豔但內心邪惡的孩子，夜間則變成醜陋而心地善良的青蛙。《沼澤王的女兒》是安徒生童話中篇幅最長，加上內容陰暗，讓一般讀者較為陌生。

凱倫認為自己故事中的赫蓮娜，也是無辜和怪物的產物，一半善良一半殘暴，一半黑暗一半純真。正是透過赫蓮娜這樣的角色，讓讀者可以去省思，世界有絕對黑白二分的好人和壞人嗎？如果暴力作為手段，什麼才是正義？《沼澤王的女兒》象徵那些有著不光采的過去的人，作者極力呈現心理恐懼的同時，也告訴讀者唯有勇敢面對過去、面對恐懼，才能獲得真正的自由。

▲▼凱倫‧狄昂尼創作《沼澤王的女兒》驚悚小說橫掃全球20多國排行榜。（圖／時報出版提供）

《沼澤王的女兒》勇奪懸疑文壇四大獎之一「巴瑞獎」2018年度最佳小說獎，暢銷小說天王李‧查德讚譽為「完美的心理驚悚小說」，該書橫掃全球20多國暢銷書榜，盤踞美國、瑞典雙週書榜冠軍，亞馬遜網路書店一片好評、近五顆星滿分的超高評價，並獲得連鎖大型書店與重要媒體年度選書，繁體中文版由時報出版在9/24發行。

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