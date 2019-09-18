3段「UFO橫掃海平面」影片流出　美海軍承認：真的是幽浮…悔讓大眾知道！

▲美海軍承認兩段不明飛行物影片。（圖／翻攝自U.S Department Defense下同）

記者陳亭伃／綜合報導

自人類有科學文明以來，對於外太空生命就不斷搜索，儘管過去美軍多次直擊到「不名飛行物」甚至不明生命體的出現，但對於外界仍保守說法。日前美國海軍釋出2004年與2015年所拍攝到的「無法解釋的空中現象」片段，其中就是疑似不明飛行物快速在海面上飆速前進，並且坦承：這段影片確實不該流出。

綜合外媒報導，2017年《紐約時報》揭露三段不明飛行物的片段，畫面中可以清楚看到「UFO」（幽浮）在半空中與海平面間竄動，速度快得相當驚人。當時不少天文家、科學家都相當震驚，但美國海軍當時並未正面回應。

▲兩段影片飛行物都相當快速移動。

兩部幽浮片段分別於2004年在加州與2015年在佛羅里達州海岸拍攝，影片中還可聽到軍官驚呼大喊「這到底什麼東西？」、「這也太驚人了」等話。海軍發言人約瑟夫（Joseph Gradisher）表示，這段影片確實是不明飛行物，但根本不該被流出。

6月份在美國國會上，參議員曾討論過該段影片，認為若海軍真的無法解釋這段影片中的物體，那個美國國家安全恐怕已經受到威脅，甚至應該要了解確切的情況。美國總統川普6月份時曾告訴媒體，「最近確實收到不少呈報『不明飛行物』越來越多的情況，但我們終究會想辦法找出真相」。