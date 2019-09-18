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老伯5年前用力撞頭　竟長出「分裂撒旦角」剃刀劃過…竟繼續從頭頂冒出！

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▲亞達夫的頭因為撞傷後長出魔鬼角。（圖／翻攝自推特）

▲亞達夫的頭因為撞傷後長出魔鬼角。（圖／翻攝自推特下同）

記者陳亭伃／綜合報導

印度的薩格爾（Sagar）日前出現一起罕見的臨床病例，一名男子2014年因為跌倒撞到頭部，經過一段時間，撞傷的地方竟然開始隆起，接著越長越長，變得像是一根撒旦的角讓村里的人相當恐慌，最終因為無法再用自己的方式去除，只好找上大醫院，醫療團隊表示，這是因為角質異常才會發生，只能透過手術「暫時去除」。

根據英國《太陽報》報導，74歲的亞達夫（Shyam Lal Yadav）5年前不小心很用力的撞到頭部，沒想到在撞到的地方卻開始冒出奇特的「角」。一開始亞達夫還會請理髮師稍微剃除，但漸漸的這隻惡魔角卻生長的越來越快，甚至越來越粗，讓他的生活出現了一些困難，引來不少人注目。

▲亞達夫的頭因為撞傷後長出魔鬼角。（圖／翻攝自推特）

▲魔鬼角的樣子相當驚悚。

亞達夫最後不得已只好到大醫院請求幫助，神經外科醫師表示，亞達夫頭上的東西被稱為「皮脂角」基本上就有些角質、角蛋白的異常，腫塊才會瘋狂長大。一開始亞達夫忽略，只要就是因為皮脂角並不會為身體帶來不適，也可以用剃刀用掉，只是還是會重複生長。

醫療團隊替亞達夫使用手術暫時根除，但仍告訴他會有病變的危險，之後也有放射性治療去除，但確切的皮脂角生長原因還是不清楚，過去只有暴露在輻射或是陽光下才會出現這樣的情況。

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