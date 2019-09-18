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經理被調去洗碗！香港飯店業「住房率僅剩1成」...7成員工被迫放無薪假

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▲經理被調去洗碗！香港飯店業「住房率僅剩1成」...7成員工被迫放無薪假（圖／中新社）

▲受反修例示威影響，香港旅遊業大受影響。（圖／中新社）

記者洪珮瑄／綜合報導

香港反修例抗爭自6月爆發以來續不斷，讓旅遊業受到嚴重衝擊。據「酒店及餐飲從業員協會」調查顯示，許多酒店今年暑假的入住率僅剩1成，導致7成員工被公司要求放1至3日的「無薪假」，甚至還有人被調去其他部門填補缺控。

據明報報導，酒店及餐飲從業員協會日前發放問卷，共調查到438名飯店員工，其中有8.5成是長工、1.5為兼職；調查顯示，9成受訪者表示要將例假休完，此外，有超過7成的員工都被要求放1至3天的無薪假。一名尖沙嘴賓館負責人無奈表示，已有2、3個月的入住率幾乎是「零」。

此外，另一名從事酒店業12年、在油尖旺五星級酒店工作的員工指出，現在是其工作生涯遇過情況最差的時候，其工作的酒店目前約有8層關閉，所有兼職已停工。他也提到，由於入住率大幅下跌，房務工作需求也隨之減少，自己已被調往其他部門幫忙，甚至還聽聞有經理被調去洗碗！

▲經理被調去洗碗！香港飯店業「住房率僅剩1成」...7成員工被迫放無薪假（圖／中新社）

▲香港許多景點近3個月來相當冷清。（圖／中新社）

香港旅遊界立法會議員姚思榮亦表示，7、8月訪港的旅行團數量遠遠少於以往的200至300團。他估計，部分酒店本月入住率或不足20%至30%，「屆時，中小型的旅行社收入減少，進而出現經營困難的話，導遊生計將會大受影響。」

酒店及餐飲從業員協會秘書長葉柳青表示，「以往每到國慶十一黃金周，四星級酒店房價可達1300至1600元（港幣，下同）一晚，五星達2000至3000元，最高可達4000至5000元一晚，今年暫估計四星跌至600至800元，五星跌至800至1000元；對此，該會倡議政府設緊急失業援助基金，以工資8成折算，上限1.4萬元，幫助有需要的從業員渡過難關。」

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