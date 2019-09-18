孕媽咪挺肚！常客好奇性別…「是女娃」秒臭嘴：擱系查某欸　網怒噴白目

▲現在很多年輕爸媽覺得生男生女都好。（示意圖／Pixabay）

網搜小組／鄺郁庭報導

現在很多年輕人都認為，不管生男生或女生都好，畢竟都是自己的寶貝。一位孕媽咪發文抱怨，店裡有常客來買東西，對方看到她的肚子就問「男生還是女生」，她一回「女生」，常客卻用台語大呼「第一胎是女的就很糟了，第二胎還是女的！」常客一句話讓網友直呼，「住海邊歐？乾他屁事」、「沒禮貌又白目！」

這位孕媽咪17日上午在臉書《爆怨公社》表示，「就在剛剛一個店裡的常客來買東西，看到我的肚子問我：『男生還是女生？』」，原PO則回答女生，「結果！！！！！他竟然說：『逃幾胎查某丟勒害啊，第二胎擱系查某欸！』。」一句話讓孕媽咪忍不住爆氣「你他X的女鵝怎麼了嗎？」

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女網友當下在心中冒OS「你他X的女鵝怎麼了嗎？家人都惜命命，輪得到你說話的餘地了嗎？」更在心裡直飆罵，「總比你他X生了一個你這種臭嘴的好啦！真希望你沒有小孩，當你的小孩應該倒了八千輩子的霉」，最後則用hashtag表示對方「#一早就讓孕婦爆氣」。

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▲網友也直呼，女兒貼心又可愛，沒什麼不好。（示意圖／Pixabay）

看到貼文後，其他人也看傻，「不會講話就閉嘴」、「跟他說：生男生女是花你的錢了嗎？管那麼寬怎麼不去住海邊」、「一堆這種人……都什麼年代了！還有這觀念」、「嘴臭常客，也太沒禮貌+白目了吧」、「這種年代還有性別歧視的人，真的是夠可悲的」、「生男生女關他屁事」、「男生女生一樣好，更何況～關他屁事？」

許多網友則是留言大讚生女兒好，「現在生女兒多好，多貼心啊」、「以後追女生還要抽號碼牌，傻傻的」、「我跟先生都超想要女兒的，現在是一個兒子，很希望下一胎是妹妹」、「我等了5年還是男生，大家叫我再生，我說我不要萬一是三太子我會往生」、「兒子以後都是別人的，兒子到底有什麼好」、「我也想生女兒～～～穿蓬蓬裙多可愛吶！」

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