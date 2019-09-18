與國民黨「無從談原不原諒」　林家興：文傳會新聞稿非常不得體

▲林家興接受周玉蔻訪問談郭台銘不參選2020總統大選連署。（圖／翻攝自周玉蔻嗆新聞）

記者張乃文／綜合報導

鴻海創辦人郭台銘16日宣布不參與2020總統大選的連署，為政壇投下一顆震撼彈，而郭台銘幕僚團隊也在各政論節目中澄清及描述郭台銘最後的抉擇過程。對於國民黨與郭台銘間的關係，永齡青年平台執行秘書林家興說，無從談原不原諒，但也認為有些人的用語太超過，並直指「文傳會的新聞稿實在非常不得體」。

林家興18日接受廣播電台訪問，對於郭台銘不參與2020總統大選連署一事，他說，其實當初在退黨之時，內部有給郭台銘的想法及建議是覺得退黨與選不選總統應該是連動的，但後來有發生一些狀況讓郭台銘認為，「不要再跟國民黨切不乾淨了」。

對於有報導指出是國民黨副主席郝龍斌勸退郭台銘有功，林家興直言，「大家都蠻傻眼的」。他表示，第一、郭台銘是不可能被摸頭的，不會被任何人勸進退，從來就只有郭台銘自己決定事情。他也進一步解釋，郭台銘幕僚團隊會生氣，除了是違反事實外，有些人覺得這篇新聞是不是在放話或邀功。不過，郝龍斌也有出來對外澄清。

另外，談到與國民黨的關係，林家興則說，無從談原不原諒。他坦言，有些人用語有點太超過了，並直指「文傳會的新聞稿實在非常不得體」。

林家興更透露，有國民黨的人前去拜訪郭陣營，除了勸退外也有勸進的。而被問及是否有國民黨31位大老連署中的人？他不諱言，有人來找過郭台銘，但每個人看法不同，當中很多人來是談利益交換，郭台銘非常生氣也不屑。

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