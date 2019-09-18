黃之鋒、何韻詩出席美國聽證會　盼華府通過「香港人權與民主法案」

▲黃之鋒與何韻詩17日出席美國國會舉辦的聽證會。（達志影像／美聯社）

記者朱世凱／綜合報導

香港眾志秘書長黃之鋒、歌手何韻詩等社運人士，昨（17）日出席美國「國會及行政當局中國委員會」（CECC）針對香港情勢所舉辦的聽證會。黃之鋒表示，「香港目前正處於關鍵時刻，我們面對的是中國在深圳邊境的龐大軍事集結；雖然習近平主席不太可能在即將到來的10月國慶之前採取大膽行動，但沒人能確定接下來會發生什麼。坦克開進香港並非不可能。」

黃之鋒在聽證會中表示，「從近期發生的事件裡頭可以觀察到，香港正危險地接近『一國一制』；依目前的情況來看，北京完全無法理解這些行動，更不用說治理一個自由社會了；另外，中國對澳門，台灣，西藏，特別是新疆的干涉，都在提醒著我們，北京在追求宏偉的帝國計劃上，將不擇手段地邁向更高階段。」

▼黃之鋒認為，解放軍進入香港並不是不可能。（達志影像／美聯社）

黃之鋒也指，自己幾年前曾提過一個問題，當台灣在美國成立台灣人公共事務會（FAPA）爭取更棒的未來時，香港民眾呢？是否有任何住在美國的人士願意設立基金會或組織來力挺香港人？「我很希望在未來時，那些歷史學家能夠慶祝美國國會站在人權和民主方面的香港人這一邊。」

何韻詩則在會中提到，「看見香港面臨的挑戰後，西方正逐漸意識到中國在全球範圍內的影響力；香港以多種方式（體制、社會、經濟、個人）與全球互動，但中國正試圖孤立我們以加強控制。倘若香港淪陷了，它很容易成為中國極權主義政權推動的跳板，中國將利用其經濟實力使其他人認同共產黨人的價值觀，就像他們在過去22年裡對香港做的一樣。」

▼何韻詩希望華府能夠盡早通過《香港人權與民主法案》。（達志影像／美聯社）

她接著說，「如果美國及其盟友希望維持一個自由，開放和文明的世界，大家就應該對這樣的發展感到害怕。因此，我敦促美國國會支持香港，最重要的是通過《香港人權與民主法案》。這並不是要求『外國干涉香港』，也不是呼籲香港獨立，而是對普世人權的呼籲、對民主的呼籲、對自由選擇的呼籲。」

據悉，美國重量級參議員魯比歐（Marco Rubio）曾透露，《香港人權與民主法案》最快10月中就能在參議院通過，對於法案在兩院通過並獲總統簽署生效一事感到樂觀。他說，自己先前親自與總統川普討論這項法案，川普並未反對，且白宮也暗示會簽署該法案，因此，他不認為川普會為了貿易問題安撫中國，就拒絕簽署。