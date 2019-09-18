中不爽美瘋狂對台軍售　白宮機密文件「八一七公報備忘錄」解密軍售內幕！

▲八一七公報備忘錄曝光。（圖／翻攝自維基百科）



記者陳亭伃／綜合報導

台海關係緊繃，隨著2020總統大選到來，中國近日不斷抗議指出美國違反《八一七公報》，如今白宮文件釋出，公布了美國確實能夠同意減少對台軍售的意願，但前提是「中國須持續以和平方式解決兩岸問題」作為先決條件。

綜合外媒報導，在台美斷交後，美國國會當年通過《台灣關係法》並沿用至今，被作為保護台灣的基石，其中特別表明「美國將使台灣能夠獲得數量足以維持其自衛能力與物資、技術服務」然而過去40年來，美國根據台灣關係法售出許多武器，導致中國政府相當不滿，並多次表示，「美國干涉過多」。

近期，美國宣布將再度對台軍售包括被稱為「地表最強戰車」的M1A2T，以及F-16V（BLK70）新式戰機。對於美方出售F-16V（BLK70）新式戰機，中國政府非常不滿，提出「已經違反一個中國」以及「中美三個聯合公報」尤其是「八一七公報」中的共識。

▲美國總統川普批准對台F-16V戰機軍售案。（圖／翻攝自美國洛克希德馬丁公司）

《八一七公報》全稱《中美就解決美國向台出售武器問題的公告》，是於1982年8月17日簽署，中國一直認為美國沒有切實履行該公報中有關美國「逐步減少它對台灣的武器出售。公報中，除了美方首次強調將逐步減少對台武器銷售之外，中國則重申「爭取和平解決台灣問題」。

但最近一項白宮文件被公開，提到美軍持續對台軍售的「主要原因」是因為當時簽署的時任總統雷根，認為該公報並非妥當，特別發了一份備忘錄給當時的美國國務卿舒茲（George P. Shultz）、國防部長溫伯格（Caspar Weinberger）。備忘錄內容指出，美國同意減少對台軍售的意願，全然以中國持續其和平解決台灣與中華人民共和國分歧的承諾為先決條件。「眾人應清楚理解，上述二者之關聯性是美國外交政策中一項恆久的必要要求」，後任的美國政府也遵守至今。

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