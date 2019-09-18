影／台索分手「交換生周末打包回家鄉」　美副總統氣炸…拒見索國總理！

▲索羅門民眾參與台灣大使館降旗儀式。（圖／翻攝自臉書）

記者陳亭伃／綜合報導

台灣與索羅門群島36年邦交關係於本月16日劃上句點，不僅索羅門民眾幾乎一面倒的挺台之外，許多正在台灣學習的交換生，也都感到相當難過，日前曾有來台學醫的索羅門學生即表示，倘若能在台灣完成學業，他將成為家鄉村莊裡唯一的醫師。如今面對邦交結束，索國交換生最快將於本周末陸續返國。

根據《Solomon Times》報導，索羅門16日在執政黨聯盟以27票通過與台灣斷交、與中國建交後，引發許多民眾的不滿，認為台灣與該國以邦交36年不該「恩斷義絕」，甚至屈服在中國的金錢誘惑上，但因總理蘇嘉瑞瓦（Manasseh Sogavare）於中建交心意已決，參考四項報告後，仍選擇最終內閣建議。

面對家鄉與台灣斷交，不少索國交換生直呼難過。目前台灣約有100名索羅門群島的交換生在台灣學習，消息人士指出，索羅門駐台大使館與教育部正在密切聯繫，協助交換學生返回索羅門，據悉第一批學生將與本周末及下周陸續搭機返回。

索羅門政府顧問摩菲（John Moffat Fugui）表示，中國已經承諾，倘若索羅門外交轉移與中國邦交，交換生可以得到「全額獎學金」的需求。

面對台索斷交，美國副總統潘斯（Mike Pence）表示，將拒絕與索羅門群島總統蘇嘉瓦瑞會面，原先兩人曾在7月承諾會在聯合國大會時進行場邊會談，但一名美國官員表示「台索斷交，與中國建交是有後果的，他們傷害了一段牢固的友誼關係」。

▲美國副總統潘斯拒絕會面索國總理。（圖／路透）

►►年終手頭緊但依然有變美的權利