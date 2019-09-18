未「兩段式左轉」！女騎士遭撞不治　轎車駕駛判無罪

▲兩段式左轉應依規定待轉。（示意圖／記者李毓康攝）

記者廖安莘／屏東報導

屏東一名陳姓婦人騎機車欲穿越路口，卻未依規定兩段式左轉，盧姓汽車駕駛閃避不及與陳婦發生碰撞，陳女摔車傷重不治。檢方依過失致死罪將盧男送辦，經鑑定後，屏東地院採用該鑑定結果，認為盧男沒有肇責，判無罪，可上訴。

判決指出，陳婦2018年3月26日下午3時許，騎機車行經屏東市忠孝路欲左轉進入岔路口，卻未依規定兩段式左轉，直接從慢車道進入快車道，導致盧姓汽車駕駛閃避不及撞擊陳婦，陳婦連人帶車倒地受到重創送醫不治。事後檢方依過失致死罪將盧男起訴。

公路總局屏澎區車輛行車事故鑑定會對該起車禍進行鑑定，認為「陳姓駕駛騎乘普通重型機車，行經設有閃光黃燈及禁止左轉標誌之處，未注意安全，並未依標誌規定作迴車（左轉），為肇事原因。盧姓駕駛開車直行閃避不及，無肇事因素。」

屏東地院審理後，法官採用該鑑定結果，認為無證據顯示盧男有違規超速事實，則陳婦騎乘機車行駛在設有禁止左轉、機慢車兩段左轉標誌之機慢車道上，未依標誌指示逕行左轉，導致盧男猝不及防而發生碰撞，難苛責令盧男負過失責任，應無罪諭知。

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