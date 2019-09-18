老婆第1次忘記祝好運！美國男狂中1.4億樂透…還戰勝癌魔2次

▲麥可唐諾戰勝癌症2次，又中1.4億樂透。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者吳美依／綜合外電報導

來自美國奧勒岡州本德（Bend）的麥克唐諾（Stu MacDonald）每周購買彩券之前，太太克勞迪婭（Claudia）都會「祝他好運」，只有一次忘記了，沒想到當天就中了460萬美元（大約新台幣1.4億元）頭獎。他對此非常低調，透過彩券公司表示，自己真的非常幸運，在此之前甚至還戰勝癌症2次。

▲妻子克勞迪婭難得忘記祝福好運，麥克唐諾就中頭獎。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

麥克唐諾9月7日在瓦格納購物中心（ Wagner Mall）的艾西利咖啡（Ashley' s Cafe）購買一張「百萬樂透」（Megabucks）彩券，幸運獨得1.4億。據了解，妻子克勞迪婭每一次都會說「買張中獎的彩券吧」，祝福老公好運，只有這一天忘記了，竟然巧合地中了頭獎。

綜合外媒報導，麥克唐諾經課稅後，仍可拿到156萬美金（大約為新台幣4800萬元），開出頭獎的咖啡廳也能夠領取4.6萬美金，也就是1％的賣家紅利。

▲CNN指出，贏得「百萬樂透」機率平均是三億分之一。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

奧勒岡州彩券公司（Oregon Lottery）發言人說，麥克唐諾不願意接受任何採訪，或者透露私人資訊，包括個人照片，僅透過聲明表達感謝，「我真的是一個非常幸運的人。我撐過兩次癌症，而我現在還在這裡，這實在是太神奇了。」

艾西利咖啡的經理泰茲拉（Tezra Kong）提到，聽見店家開出頭獎，大家都非常開心，「一部分的賣家紅利將會回饋分店團隊，他們每一天都努力地取悅顧客。」

根據CNN，贏得「百萬樂透」的機率平均是三億分之一。《每日郵報》指出，相較之下，成為美國總統的機率還更大。

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